2024 KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI: 55,60,65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma kayıt olurum?

KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları açıklandıktan sonra adaylar mevcut puanlarıyla hangi kurumlarda görev alabileceklerini araştırmaya başladılar. Bu puanlar, atama sürecinde önemli bir rol oynayacak ve tercihler ÖSYM'nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden yapılacak. Peki, 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanlarla hangi kamu kurumlarında görev alabilirsiniz? İşte, aday işlemlerine dair önemli detaylar...

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI Geçtiğimiz sene tamamlanan yerleştirme sonuçlarına ilişkin en düşük ve en yüksek puanlar ÖSYM tarafından adayların erişimine açılmıştı. Her kurum ve atama koşullarına göre puanlar değişkenlik gösteriyor. Son yapılan alımlar dahilinde atama puanlarına aşağıda paylaşacağımız resmi site üzerinden ulaşabilirsiniz. KPSS ORTAÖĞRETİM GÜNCEL TABAN PUANLARI

KPSS ORTAÖĞRETİM 50,55,60,65,70,75,80 PUANLA HANGİ KADROLARA YERLEŞEBİLİRİM? KPSS ortaöğretim atama puanları, ilgili kadro ve yerleşim yerlerine göre değişkenlik göstermektedir. GÜNCEL ATAMA PUAN TABLOSU