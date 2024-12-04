SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Galerileri

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI: 55,60,65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma kayıt olurum?

2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, taban puanları ve yerleşecekleri kurumları araştırmaya başladılar. Peki, 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla hangi kamu kurumlarına yerleşmek mümkün? İşte KPSS ortaöğretim puanlarına göre olası yerleşim durumu ve memurluk atamaları hakkında önemli detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 13:47 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 13:47
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI: 55,60,65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma kayıt olurum?

KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları açıklandıktan sonra adaylar mevcut puanlarıyla hangi kurumlarda görev alabileceklerini araştırmaya başladılar. Bu puanlar, atama sürecinde önemli bir rol oynayacak ve tercihler ÖSYM'nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden yapılacak. Peki, 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanlarla hangi kamu kurumlarında görev alabilirsiniz? İşte, aday işlemlerine dair önemli detaylar...

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI: 55,60,65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma kayıt olurum?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI

Geçtiğimiz sene tamamlanan yerleştirme sonuçlarına ilişkin en düşük ve en yüksek puanlar ÖSYM tarafından adayların erişimine açılmıştı. Her kurum ve atama koşullarına göre puanlar değişkenlik gösteriyor. Son yapılan alımlar dahilinde atama puanlarına aşağıda paylaşacağımız resmi site üzerinden ulaşabilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM GÜNCEL TABAN PUANLARI

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI: 55,60,65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma kayıt olurum?

KPSS ORTAÖĞRETİM 50,55,60,65,70,75,80 PUANLA HANGİ KADROLARA YERLEŞEBİLİRİM?

KPSS ortaöğretim atama puanları, ilgili kadro ve yerleşim yerlerine göre değişkenlik göstermektedir.

GÜNCEL ATAMA PUAN TABLOSU

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI: 55,60,65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma kayıt olurum?

TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans tercihleri için güncel tercih kılavuzu henüz paylaşılmadı. ÖSYM tarafından tarihler açıklandığında kılavuz detaylarını paylaşacağız.

SON DAKİKA