MEB duyurdu! 1. sınıf öğrencileri için yeni düzenleme

İLK RAPORLAR YARIYIL TATİLİNDE

Bu yenilik, 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinden itibaren uygulanmaya başlanacak. Veliler, çocuklarının gelişim raporlarına hem fiziki olarak hem de e-Okul sistemi üzerinden ulaşabilecek. Raporların hazırlanması sürecinde, beceri temelli eğitim sistemleriyle tanınan ülkelerin uygulamaları incelenerek rubrikler ve dereceli puanlama anahtarları geliştirildi.

EĞİTİMDE YENİ PERSPEKTİF

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", sonuç odaklı ölçme yöntemini terk ederek süreç odaklı değerlendirme modelini hayata geçiriyor. Bu sistem, öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, bireysel gelişimlerini de önceliklendiriyor. Eğitimciler ve veliler için yönlendirici bir rehber olacak olan bu yenilik, Türkiye'nin eğitimde yeni bir perspektif kazanmasını sağlıyor.