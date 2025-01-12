1. DÖNEM ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞÜ ÖRNEKLERİ | 2025 e-Okul başarılı, başarısız karne görüşleri (İlkokul, ortaokul, lise)

👉[Öğrenci Adı], derse olan ilgisi ve sınıf içindeki etkin katılımı ile tüm sınıfına ilham kaynağı oldu. Her derste göstermiş olduğu aktif katılım, onun sadece akademik başarılarını pekiştirmekle kalmayıp, sosyal ilişkilerde de güçlü bir liderlik sergilemesine olanak sağladı. Bu dönem gösterdiği azim ve kararlılık, onun gelecekteki başarılarının teminatıdır. Öğrenmeye olan tutkusunun giderek arttığını ve bunu çevresine de yansıttığını gözlemledim. Hem derslerinde hem de kişisel gelişiminde çok büyük bir ilerleme kaydedeceğine olan inancım sonsuz. Gelecek dönemde de bu başarıyı sürdürmesini bekliyorum.

👉[Öğrenci Adı], derslerinde gösterdiği başarıları ve sorumluluk anlayışıyla beni son derece gururlandırdı. Her konuda gösterdiği titizlik ve mükemmeliyetçi yaklaşımı, onun akademik dünyasında daha da yükseleceğini gösteriyor. Aynı zamanda arkadaşlarına olan yardımları ve sınıf içindeki liderlik özellikleri de takdir edilmesi gereken bir diğer önemli noktadır. Bu dönemi başarıyla tamamlayan [Öğrenci Adı], gelecekte çok daha büyük başarılar elde edecektir. Gelecek dönem için de çok büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyor ve başarılarının devamını diliyorum.

👉[Öğrenci Adı], bu dönemde tüm derslerde gösterdiği üstün başarı ile sınıf arkadaşlarına örnek olmuştur. Öğrenmeye olan tutkusuyla, her geçen gün daha fazla bilgiye sahip olmaktadır. Özellikle grup çalışmaları ve sınıf içindeki katkıları ile diğer öğrencilerle olan etkileşimi dikkat çekicidir. Sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda kişisel gelişimiyle de büyük ilerleme kaydetmiştir. [Öğrenci Adı], kendi potansiyelinin farkında olup, bunu doğru bir şekilde kullanarak daha büyük başarılara imza atacaktır. Gelecek dönemlerde de aynı azim ve kararlılıkla çalışacağına olan inancım tamdır.

Orta Düzeyde Başarı Gösteren Öğrenciler İçin Karne Görüşleri



👉[Öğrenci Adı], bu dönemde göstermiş olduğu başarıyla beklentilerimi büyük ölçüde karşılamıştır. Ancak, bazı derslerde daha fazla çaba sarf edebilir. Özellikle dikkat ve odaklanma konusunda bazen eksiklikler görülmüştür. Eğer bu konuda daha fazla gayret gösterirse, potansiyelinin çok daha fazlasını ortaya çıkarabilir. [Öğrenci Adı], çok çalışkan bir öğrenci ve ileriye dönük hedefleri doğrultusunda daha yüksek başarılar elde edebilecek kapasiteye sahip. Gelecek dönemde düzenli çalışma ve planlı bir yaklaşım ile daha iyi sonuçlar alacağına inanıyorum.