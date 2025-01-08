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Bursluluk sınavı ne zaman 2025? İOKBS başvuruları ne zaman başlayacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2025 yılında sınava katılacak öğrencilerin merakla beklediği konular arasında yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi takvimini yayımlayarak sınav tarihini duyurdu.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 07:59 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 08:00
Bursluluk sınavı ne zaman 2025? İOKBS başvuruları ne zaman başlayacak?

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    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihini açıkladı. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar ile hazırlık sınıfı öğrencilerinin katılabileceği İOKBS, 27 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde tek oturumda yapılacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Başvurular İçin Gözler MEB'de

    İOKBS 2025 başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, geçtiğimiz yıllardaki takvime benzer şekilde, başvuruları Şubat ayı içerisinde alması bekleniyor. 2024 yılında başvurular 13 Şubat'ta başlamış ve 1 Mart'ta sona ermişti. Bu yıl da benzer bir tarihle sürecin başlaması öngörülüyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BURSLULUK SINAVI NEDİR?

    Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.

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