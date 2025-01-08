Bursluluk sınavı ne zaman 2025? İOKBS başvuruları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihini açıkladı. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar ile hazırlık sınıfı öğrencilerinin katılabileceği İOKBS, 27 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde tek oturumda yapılacak.
(Takvim Foto Arşiv)
Başvurular İçin Gözler MEB'de
İOKBS 2025 başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, geçtiğimiz yıllardaki takvime benzer şekilde, başvuruları Şubat ayı içerisinde alması bekleniyor. 2024 yılında başvurular 13 Şubat'ta başlamış ve 1 Mart'ta sona ermişti. Bu yıl da benzer bir tarihle sürecin başlaması öngörülüyor.
(Takvim Foto Arşiv)
BURSLULUK SINAVI NEDİR?
Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.