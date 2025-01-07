2025 Karne Günü ne zaman? Sömestr tatili başlangıç tarihi ne zaman, kaç gün sürecek?

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci ara tatilinin geride kalmasıyla birlikte öğrenci ve öğretmenlerin gözleri şimdi 2024-2025 yarıyıl tatili, ikinci ara tatil ve yaz tatili tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 Çalışma Takvimi ile merak edilen tatil tarihleri nihayet netleşti.