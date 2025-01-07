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2025 Karne Günü ne zaman? Sömestr tatili başlangıç tarihi ne zaman, kaç gün sürecek?

Milyonlarca öğrenci 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait sömestr tatili tarihlerini merakla bekliyor. Yılın ilk döneminde yoğun ders ve sınav temposunun ardından dinlenmek isteyen öğrenciler tatil için geri saymaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 iş takvimiyle birlikte okullarda 1. dönemin bitişi ve sömestr tatilinin başlangıç tarihi netleşti.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 09:50 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 09:50
2025 Karne Günü ne zaman? Sömestr tatili başlangıç tarihi ne zaman, kaç gün sürecek?

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    2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci ara tatilinin geride kalmasıyla birlikte öğrenci ve öğretmenlerin gözleri şimdi 2024-2025 yarıyıl tatili, ikinci ara tatil ve yaz tatili tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 Çalışma Takvimi ile merak edilen tatil tarihleri nihayet netleşti.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Birinci Dönem Ne Zaman Bitecek?

    2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başladı. 1. dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Karneler de bugün dağıtılacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sömestr Tatili Ne Zaman Başlayacak?

    Sömestr tatili, yani 15 tatil, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Bu süre zarfında öğrenciler, birinci dönemin yoğun temposundan uzaklaşarak dinlenme fırsatı bulacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İkinci Dönem Ne Zaman Başlayacak?

    Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemin sonu ise 20 Haziran 2025 Cuma günü olacak. Öğrenciler yaz tatilinin başlamasına kısa bir süre kala ikinci dönemi tamamlayacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İkinci Ara Tatil Ne Zaman?

    İkinci dönemdeki ara tatil ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tatil sayesinde, ikinci dönemin zorlu sürecine ara vererek kısa bir dinlenme fırsatı bulacaklar.

    Öğrenciler ve veliler, bu tatil dönemlerini heyecanla beklerken, MEB'in açıkladığı takvim doğrultusunda eğitim-öğretim yılı planlarını düzenlemeye başladı.

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