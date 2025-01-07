2025 Karne Günü ne zaman? Sömestr tatili başlangıç tarihi ne zaman, kaç gün sürecek?

(Takvim Foto Arşiv)
İkinci Dönem Ne Zaman Başlayacak?
Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemin sonu ise 20 Haziran 2025 Cuma günü olacak. Öğrenciler yaz tatilinin başlamasına kısa bir süre kala ikinci dönemi tamamlayacak.
(Takvim Foto Arşiv)
İkinci Ara Tatil Ne Zaman?
İkinci dönemdeki ara tatil ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tatil sayesinde, ikinci dönemin zorlu sürecine ara vererek kısa bir dinlenme fırsatı bulacaklar.
Öğrenciler ve veliler, bu tatil dönemlerini heyecanla beklerken, MEB'in açıkladığı takvim doğrultusunda eğitim-öğretim yılı planlarını düzenlemeye başladı.