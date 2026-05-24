MEB AGS geç başvuru ne zaman, saat kaça kadar sürecek? Sınav tarihi ve ücreti
Öğretmenlik hedefiyle MEB Akademi Giriş Sınavı’na (AGS) hazırlanan ancak başvuru dönemini kaçıran adaylar için kritik süreç başladı. ÖSYM, 2026 MEB-AGS ve ÖABT geç başvuru tarihini ve yüzde 50 artırımlı sınav ücretini duyurdu. Peki AGS geç başvuruları ne zaman, saat kaça kadar sürecek? İşte ÖSYM AİS geç başvuru ekranı, sınav ücreti ve bilinmesi gereken tüm detaylar.
Öğretmenlik hedefiyle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılacak Akademi Giriş Sınavı'na hazırlanan adaylar için kritik süreçte gözler bu kez geç başvuru tarihine çevrildi. Başvuru dönemini kaçıran ya da ücret işlemini tamamlayamayan binlerce aday, ÖSYM'nin açacağı ek başvuru ekranını bekliyor. Sürecin yalnızca bir gün sürecek olması ise dikkat çekiyor.
AGS GEÇ BAŞVURULARI 3 HAZİRAN'DA ALINACAK
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte MEB-AGS ve ÖABT geç başvuru tarihi netleşti. Normal başvuru işlemleri 8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında tamamlanırken, başvurularını yapamayan adaylar için ek hak tanındı.
Buna göre geç başvurular, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü alınacak. Adayların işlemlerini aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlaması gerekiyor.
GEÇ BAŞVURUDA ÜCRET YÜZDE 50 ARTIYOR
Geç başvuru sürecinde adayların en çok dikkat etmesi gereken başlıkların başında sınav ücreti geliyor. ÖSYM uygulaması gereği, geç başvuru gününde yatırılan ücretler standart başvuru dönemine göre artırımlı tahsil ediliyor.
2026 MEB-AGS kapsamında normal süreçte oturum başına 800 TL olarak belirlenen sınav ücreti, geç başvuru gününde yüzde 50 zamlı şekilde uygulanacak.
İşte geç başvuru ücretleri:
- Normal başvuru ücreti: 800 TL
- Geç başvuru ücreti: 1.200 TL
Eksik ödeme yapan ya da ücret işlemini onaylamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.
BAŞVURULAR AİS ÜZERİNDEN YAPILACAK
Öğretmen adayları başvuru işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Sisteme giriş yapan adayların başvuru bilgilerini dikkatle kontrol etmesi ve ödeme sürecini aynı gün içinde tamamlaması gerekiyor.
Yoğunluk nedeniyle son saatlerde yaşanabilecek sistem problemlerine karşı işlemlerin erkenden yapılması öneriliyor.
AGS VE ÖABT SINAV TARİHİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için sınav tarihi de kesinleşti. ÖSYM takvimine göre AGS ve ÖABT oturumları, 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınav sonuçlarının ardından başarılı olan adaylar, öğretmenlik kariyerine yönelik bir sonraki aşamaya geçiş yapacak.