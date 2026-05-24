MEB AGS geç başvuru ne zaman, saat kaça kadar sürecek? Sınav tarihi ve ücreti

ÖSYM, MEB-AGS ve ÖABT geç başvuru tarihini 3 Haziran 2026 olarak belirledi.

Geç başvuru süreci sadece bir gün sürecek ve adaylar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapacak.

Geç başvuru ücretleri normal başvuru dönemine göre yüzde 50 artırımlı olacak ve oturum başına 1.200 TL tahsil edilecek.

Eksik ödeme yapan veya ücret işlemini onaylamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

AGS ve ÖABT sınavları, 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Öğretmenlik hedefiyle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılacak Akademi Giriş Sınavı'na hazırlanan adaylar için kritik süreçte gözler bu kez geç başvuru tarihine çevrildi. Başvuru dönemini kaçıran ya da ücret işlemini tamamlayamayan binlerce aday, ÖSYM'nin açacağı ek başvuru ekranını bekliyor. Sürecin yalnızca bir gün sürecek olması ise dikkat çekiyor.

MEB-AGS başvurularını kaçıran adaylar için ek başvuru süreci yalnızca bir gün sürecek. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir) AGS GEÇ BAŞVURULARI 3 HAZİRAN'DA ALINACAK ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte MEB-AGS ve ÖABT geç başvuru tarihi netleşti. Normal başvuru işlemleri 8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında tamamlanırken, başvurularını yapamayan adaylar için ek hak tanındı. Buna göre geç başvurular, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü alınacak. Adayların işlemlerini aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlaması gerekiyor.