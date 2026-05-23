YKS giriş yerleri sorgulama: 2026 YKS sınavı ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı?
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için 2026 YKS maratonunda kritik süreç başladı. Aylar süren hazırlığın ardından öğrenciler şimdi gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgelerine çevirdi. TYT, AYT ve YDT oturumlarına hangi okulda gireceklerini öğrenmek isteyen adaylar, “YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ÖSYM sınav takvimi ve merak edilenler.
- 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.
- ÖSYM, YKS sınav giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açacak.
- Adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek.
- Sınav giriş belgelerinde adayın okul, salon ve sıra bilgileri bulunacak.
- Adayların sınav günü en az bir saat önce sınav binasında hazır olmaları öneriliyor.
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na kısa süre kala adayların heyecanı artarken sınav giriş yerleri de gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. ÖSYM'nin yayımlayacağı sınav giriş belgeleriyle birlikte öğrenciler sınava katılacakları okul ve salon bilgilerine erişebilecek.
2026 YKS sınavı ne zaman yapılacak?
ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre YKS oturumları haziran ayında gerçekleştirilecek. Üniversite adayları üç farklı oturumda ter dökecek.
1. Oturum - TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15
2. Oturum - AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15
3. Oturum - YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
YKS'ye katılacak adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih geliyor. ÖSYM, merkezi sınavlarda genellikle sınav giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor. Bu noktada 2026 YKS sınav giriş yerlerinin 8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Giriş belgeleri yayınlandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.
YKS sınav giriş belgeleri nereden alınacak?
Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecek. Belgelerde adayın sınava gireceği okul, salon ve sıra bilgileri yer alacak.
Açıklandığı takdirde aşağıdaki bağlantıya tıklayarak YKS giriş belgenizi görüntüleyebilirsiniz.
Sınav günü için önemli uyarılar
Uzmanlar, adayların sınav giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri ve sınav günü okula geç kalmamaları konusunda uyarıyor. Öğrencilerin sınav saatinden en az bir saat önce sınav binasında hazır bulunmaları öneriliyor.