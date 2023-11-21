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Okullar 4 gün mü olacak? MEB 4 gün okul 3 gün tatil doğru mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son noktayı koydu: ''Kesinlikle...''

''MEB 4 gün okul 3 gün tatil doğru mu? Okullar 4 gün mü olacak? '' soruları öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ilişkin net konuştu. Avrupa'da bazı okulllarda kullanılan bu sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağı merak konusuyken Bakan Tekin, ''Kesinlikle asılsız bir iddia. Böyle bir şey yok.'' dedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 09:31 Güncelleme 21 Kasım 2023, 09:31
Okullar 4 gün mü olacak? MEB 4 gün okul 3 gün tatil doğru mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son noktayı koydu: ’’Kesinlikle...’’

Milli Eğitim Bakanı Tekin, son günlerde gündemi meşgul eden "4 gün okul, 3 gün tatil" iddialarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Takin, iddiaların doğru olmadığını vurguladı.

4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL DOĞRU MU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 4 gün okul iddialarına ilişkin şu açıklamaları yaptı;

"Valla o kadar enteresan şeyler söyleniyor ki... Nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Mesela geçenlerde çok sevdiğim bir dostum mesaj yazmış; 'Okulları 4 güne düşürüyormuşsunuz.'

Benim hiç böyle şeyim yok. Duymadım. Sonra bir baktım sosyal medyaya bir gazete haber yapmış; Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Nerede açıkladım, yok. Ne dedim, yok. Yok öyle bir şey. Kesinlikle asılsız bir iddia.

Böyle bir şey yok. Hatta o gün deprem bölgesinde bir yerdeydik. Bir çocuk ağlayarak geldi; 'Okullarımızı 4 güne düşürmüşsünüz.' Bunlar tamamen şehir efsanesi."

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