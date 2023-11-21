Okullar 4 gün mü olacak? MEB 4 gün okul 3 gün tatil doğru mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son noktayı koydu: ’’Kesinlikle...’’

Milli Eğitim Bakanı Tekin, son günlerde gündemi meşgul eden "4 gün okul, 3 gün tatil" iddialarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Takin, iddiaların doğru olmadığını vurguladı.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, son günlerde gündemi meşgul eden "4 gün okul, 3 gün tatil" iddialarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Takin, iddiaların doğru olmadığını vurguladı.
4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL DOĞRU MU?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 4 gün okul iddialarına ilişkin şu açıklamaları yaptı;
"Valla o kadar enteresan şeyler söyleniyor ki... Nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Mesela geçenlerde çok sevdiğim bir dostum mesaj yazmış; 'Okulları 4 güne düşürüyormuşsunuz.'
Benim hiç böyle şeyim yok. Duymadım. Sonra bir baktım sosyal medyaya bir gazete haber yapmış; Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Nerede açıkladım, yok. Ne dedim, yok. Yok öyle bir şey. Kesinlikle asılsız bir iddia.
Böyle bir şey yok. Hatta o gün deprem bölgesinde bir yerdeydik. Bir çocuk ağlayarak geldi; 'Okullarımızı 4 güne düşürmüşsünüz.' Bunlar tamamen şehir efsanesi."