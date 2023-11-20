Gece yarısı kararı geldi! Bu dönem uzatıldı! Ara tatilin bitmesine 1 gün kala duyuruldu! Anaokulu, ilkokul, 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf ve öğretmenler...

Milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri, velileri ve öğretmenleri ilgilendiriyor. Kasım ara tatili ne kar tatili de eklendi o illerde yaşayan öğrenciler 1 gün daha tatil yapma fırsatını yakaladı. İşte ara tatilin uzadığı il ve ilçeler...

12 İLDE O İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada,'' İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi'ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır.'' denildi.

Zonguldak'ta da olumsuz hava şartları sebebiyle okullar tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım'da bir gün idari izinli sayılacak. Zonguldak Valiliğinden yapılan duyuru ise şöyle;