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Gece yarısı kararı geldi! Bu dönem uzatıldı! Ara tatilin bitmesine 1 gün kala duyuruldu! Anaokulu, ilkokul, 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf ve öğretmenler...

Kasım ara tatili tam sona erdi derken o illerde tatil duyurusu yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 yılı çalışma takvimine göre 1. dönem ara tatil 13 Kasım'da başlayıp 17 Kasım'da sona erdi. Hafta sonları dahil toplam 9 gün süren ara tatilin bitmesine 1 gün kala kar tatili haberleri peş peşe gelmeye başladı. 12 ilde Valilikler olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Böylelikle ara tatil bu dönem için 12 ilde uzatılmış oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 09:45 Güncelleme 20 Kasım 2023, 09:46
Gece yarısı kararı geldi! Bu dönem uzatıldı! Ara tatilin bitmesine 1 gün kala duyuruldu! Anaokulu, ilkokul, 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf ve öğretmenler...

Milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri, velileri ve öğretmenleri ilgilendiriyor. Kasım ara tatiline kar tatili de eklendi o illerde yaşayan öğrenciler 1 gün daha tatil yapma fırsatını yakaladı. İşte ara tatilin uzadığı il ve ilçeler...

12 İLDE O İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada,'' İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi'ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır.'' denildi.

Zonguldak'ta da olumsuz hava şartları sebebiyle okullar tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım'da bir gün idari izinli sayılacak. Zonguldak Valiliğinden yapılan duyuru ise şöyle;

''ÖNEMLİ DUYURU ❗
📌Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi genelinde gün boyu sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartlarının devam ettiği ilçede birçok ev ve iş yerini su bastı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Yığılca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 20 Kasım 2023 Pazartesi 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime Hendek Kaymakamlığınca 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Karabük'ün Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, devam eden yoğun yağış nedeniyle Bismil ve bağlı köylerde 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Amasra Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Sinop'un Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze ve Erfelek ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sinop kıyı kesimlerinde yaşanan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle;
Sinop Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek ilçelerimiz ve köylerimizde; tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, Halkeğitim kurslarında, özel öğretim kurslarında, 20 Kasım 2023 günü; Eğitim-Öğretime 1 gün ara verilmiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan; Hamile ve Engelli Kamu çalışanlarımız bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır." denildi.

Sinop Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime 20 Kasım Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, üniversite çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Batman'da, aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta yaptığı açıklamada, "Sevgili Bingöllüler, yoğun yağışın aralıksız devam etmesi ve ilerleyen saatlerde kar yağışı beklendiğinden Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizde 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile olan kamu görevlilerimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava şartlarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü okul öncesi ve özel eğitim kapsamında tüm kademelerdeki öğrencilerimiz ile ilkokul ve ortaokulda taşımalı eğitimle gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimine göre yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

OKULLARDA İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRECEK?

İkinci dönem ara tatili de 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında uygulanacak. Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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