Gece yarısı kararı geldi! Bu dönem uzatıldı! Ara tatilin bitmesine 1 gün kala duyuruldu! Anaokulu, ilkokul, 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf ve öğretmenler...

Düzce'nin Akçakoca ilçesi genelinde gün boyu sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartlarının devam ettiği ilçede birçok ev ve iş yerini su bastı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Yığılca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 20 Kasım 2023 Pazartesi 1 gün süreyle eğitime ara verildi.
Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime Hendek Kaymakamlığınca 1 gün ara verildiği kaydedildi.
Karabük'ün Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, devam eden yoğun yağış nedeniyle Bismil ve bağlı köylerde 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.
Bartın'ın Amasra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Amasra Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Sinop'un Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze ve Erfelek ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sinop kıyı kesimlerinde yaşanan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle;
Sinop Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek ilçelerimiz ve köylerimizde; tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, Halkeğitim kurslarında, özel öğretim kurslarında, 20 Kasım 2023 günü; Eğitim-Öğretime 1 gün ara verilmiştir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan; Hamile ve Engelli Kamu çalışanlarımız bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır." denildi.
Sinop Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime 20 Kasım Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, üniversite çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.
Batman'da, aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.
Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta yaptığı açıklamada, "Sevgili Bingöllüler, yoğun yağışın aralıksız devam etmesi ve ilerleyen saatlerde kar yağışı beklendiğinden Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizde 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile olan kamu görevlilerimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.