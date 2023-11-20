Bolu, Bursa, Düzce’de YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Kasım 2023 Salı hangi illerde okullar tatil? Valilik son dakika açıklamalar

Zonguldak'ta da olumsuz hava şartları sebebiyle okullar tatil edilmişti. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım'da bir gün idari izinli sayıldı. Zonguldak Valiliğinden yapılan duyuru ise şöyleydi;

''ÖNEMLİ DUYURU ❗

📌Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''