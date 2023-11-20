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Bolu, Bursa, Düzce'de YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Kasım 2023 Salı hangi illerde okullar tatil? Valilik son dakika açıklamalar

21 Kasım 2023 Salı kar tatili olan iller araştırılıyor. Bir önceki gün Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Bolu ve Düzce'de okullar tatil edilmişti. Gözler bu kez yarına çevrildi. Peki Yarın Bolu, Bursa, Düzce'de okullar tatil mi? 21 Kasım 2023 Salı hangi illerde okullar tatil? İşte MEB- Valilik son dakika açıklamalar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 14:43 Güncelleme 20 Kasım 2023, 14:46
Bolu, Bursa, Düzce’de YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Kasım 2023 Salı hangi illerde okullar tatil? Valilik son dakika açıklamalar

Yurdun birçok ilinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Hal böyle olunca valiliklerden de peş peşe tatil haberleri geldi. 20 Kasım Pazartesi günü 12 ilde okullar tatil edilmişti. Bolu ve Düzce'nin de aralarında bulunduğu illerde eğitime 1 gün ara verildi. Peki 21 Kasım 2023 Salı hangi illerde okullar tatil? Yarın Bolu, Bursa, Düzce'de okullar tatil mi?

YARIN BOLU, BURSA, DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ (21 KASIM 2023 SALI)?

20 Kasım'da aralarında Bolu, Düzce, Batman'ın de yer aldığı 12 ilde okullar tatil edilmişti. Ancak 21 Kasım Salı günü için henüz bir duyuru bulunmuyor. Valilik açıklamaları oldukça haberimizde yeni gelişmelere yer verilecektir.

12 İLDE O İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada,'' İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi'ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır.'' denilmişti.

Zonguldak'ta da olumsuz hava şartları sebebiyle okullar tatil edilmişti. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım'da bir gün idari izinli sayıldı. Zonguldak Valiliğinden yapılan duyuru ise şöyleydi;

''ÖNEMLİ DUYURU ❗
📌Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır." denilmişti.

DİYARBAKIR'DA 20 KASIM'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde de 20 Kasım Pazartesi günü okullar 1 gün tatil edilmişti.

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