Bolu, Bursa, Düzce’de YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Kasım 2023 Salı hangi illerde okullar tatil? Valilik son dakika açıklamalar

Zonguldak'ta da olumsuz hava şartları sebebiyle okullar tatil edilmişti. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım'da bir gün idari izinli sayıldı. Zonguldak Valiliğinden yapılan duyuru ise şöyleydi;
''ÖNEMLİ DUYURU ❗
📌Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır." denilmişti.
DİYARBAKIR'DA 20 KASIM'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde de 20 Kasım Pazartesi günü okullar 1 gün tatil edilmişti.