MSB'den hekim adaylarına müjde! SBÜ'de tüm masraflar devlette: Öğrenciler mezuniyette teğmen rütbesiyle orduya katılıyor!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), YKS tercihlerinde Sağlık Bilimleri Üniversitesini seçecek hekim adaylarına kapılarını açıyor. Ankara Gülhane ve İstanbul Hamidiye yerleşkelerinde eğitim görecek askeri öğrencilerin barınmadan sağlığa tüm masrafları devlet tarafından karşılanırken, mezunlar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde teğmen rütbesiyle göreve başlayacak.
Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde MSB adına eğitim görecek askeri öğrencilerin yurt, yemek, kitap, kıyafet ve sağlık sigortası dahil tüm masraflarını karşılayacak. Öğrencilere her ay harçlık verilecek, mezun olan tabip ve diş tabipleri ise teğmen rütbesiyle göreve başlayacak.
ANKARA VE İSTANBUL'DAKİ YERLEŞKELERİ KAPSIYOR
AA'nın aktardığına göre adaylar, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Ankara'daki Gülhane ve İstanbul'daki Hamidiye yerleşkelerinde bulunan fakülte ve meslek yüksekokullarını tercih edebilecek.
Başvuru yapacak adayların ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzundaki şartları dikkatle incelemesi gerekiyor. MSB ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin duyurularının da düzenli olarak takip edilmesi önem taşıyor.
EĞİTİM MASRAFLARINI BAKANLIK KARŞILAYACAK
MSB adına öğrenim görecek askeri öğrencilerin eğitim dönemi boyunca temel ihtiyaçları Bakanlık tarafından karşılanacak.
Bu imkanlar şöyle sıralanıyor:
Öğrencilerin 18 yaşını doldurmasının ardından Emekli Sandığı kesintileri de devlet tarafından yatırılacak. Böylece öğrencilikte geçen süre, hizmet süresine dahil edilecek.
MEZUNİYET SONRASI TEĞMEN RÜTBESİ
Tıp ve diş hekimliği eğitimini tamamlayan askeri öğrenciler, teğmen rütbesiyle mezun olacak. Tabip ve diş tabibi subaylara maaşlarına ek olarak Askeri Sağlık Hizmetleri Tazminatı ödenecek.
Mezunlara OYAK daimi üyeliği verilecek. Personel ayrıca MSB bünyesindeki orduevi, lojman ve kamplardan yararlanabilecek.
UZMANLIK VE YURT DIŞI EĞİTİM FIRSATI
Mezunlar için uzmanlık eğitimi konusunda da ayrı kontenjanlar oluşturulabilecek. Tıpta, yan dalda ve diş hekimliğinde uzmanlık sınavlarında Sağlık Bakanlığı kontenjanlarından bağımsız olarak MSB tarafından kontenjan belirlenebilecek.
Gerekli şartları karşılayan personele fakülte eğitiminin ardından yurt dışında eğitim imkanı da sunulacak. Görevin niteliğine göre hizmet içi eğitimler düzenlenecek.
Personel, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen kongre, sempozyum ve seminerlere MSB'yi temsilen katılabilecek.
TSK'NIN SAĞLIK KADROLARINDA GÖREV YAPACAKLAR
Mezunlar, ilgili mevzuat doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık birimlerinde görevlendirilecek.
İstihdam edilebilecek kadrolar arasında şunlar bulunuyor:
- Uzman tabip
- Pratisyen tabip
- Diş tabibi
- Eczacı
- Sağlık astsubayı
İhtiyaç duyulması halinde personel, belirlenen Sağlık Bakanlığı veya üniversite hastanelerinde geçici olarak görev yapabilecek.
İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI İNTERNETTEN AÇIKLANACAK
YKS sonuçlarının ardından MSB adına ayrılan kontenjanlara yerleşen adaylar ikinci seçim aşamalarına katılacak.
Sınav tarihleri, başvuru takvimi ve adaylardan istenecek belgeler MSB Personel Temin internet sitesinden duyurulacak.