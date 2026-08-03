Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde MSB adına eğitim görecek askeri öğrencilerin yurt, yemek, kitap, kıyafet ve sağlık sigortası dahil tüm masraflarını karşılayacak. Öğrencilere her ay harçlık verilecek, mezun olan tabip ve diş tabipleri ise teğmen rütbesiyle göreve başlayacak.

ANKARA VE İSTANBUL'DAKİ YERLEŞKELERİ KAPSIYOR

AA'nın aktardığına göre adaylar, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Ankara'daki Gülhane ve İstanbul'daki Hamidiye yerleşkelerinde bulunan fakülte ve meslek yüksekokullarını tercih edebilecek.

Başvuru yapacak adayların ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzundaki şartları dikkatle incelemesi gerekiyor. MSB ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin duyurularının da düzenli olarak takip edilmesi önem taşıyor.

EĞİTİM MASRAFLARINI BAKANLIK KARŞILAYACAK

MSB adına öğrenim görecek askeri öğrencilerin eğitim dönemi boyunca temel ihtiyaçları Bakanlık tarafından karşılanacak.

Bu imkanlar şöyle sıralanıyor:

Bakanlığın karşıladığı ihtiyaçlar Yurt ve barınma

Yemek

Ders kitapları

Kıyafet

Sağlık sigortası

Her ay askeri öğrenci harçlığı

Öğrencilerin 18 yaşını doldurmasının ardından Emekli Sandığı kesintileri de devlet tarafından yatırılacak. Böylece öğrencilikte geçen süre, hizmet süresine dahil edilecek.

MEZUNİYET SONRASI TEĞMEN RÜTBESİ

Tıp ve diş hekimliği eğitimini tamamlayan askeri öğrenciler, teğmen rütbesiyle mezun olacak. Tabip ve diş tabibi subaylara maaşlarına ek olarak Askeri Sağlık Hizmetleri Tazminatı ödenecek.

Mezunlara OYAK daimi üyeliği verilecek. Personel ayrıca MSB bünyesindeki orduevi, lojman ve kamplardan yararlanabilecek.