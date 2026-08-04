Ücretsiz eğitim başvuruları 5-17 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. ÖZEL OKULLAR İÇİN BAŞVURULAR E-OKUL ÜZERİNDEN YAPILACAK Özel okullarda ücretsiz okumak isteyen öğrencilerin başvuruları, öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğü tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden Bakanlık tarafından hazırlanan modül kullanılarak alınacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılında; İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfta öğrenim görecek öğrencilerin başvuruları aday kaydının bulunduğu okuldan,

Hazırlık sınıfı ve 9. sınıfta öğrenim görecek öğrencilerin başvuruları ise ortaöğretime kayıt yapılmışsa ilgili okuldan, kayıt yapılmamışsa öğrencinin mezun olduğu ortaokuldan yapılacak.

Şehit ve gazi çocukları ile devlet korumasındaki çocuklara öncelik verilecek. TERCİHLER 18-26 AĞUSTOS'TA YAPILACAK Özel okullarda ücretsiz eğitim için tercih işlemleri 18-26 Ağustos tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden öğrenci velisi veya vasisi tarafından gerçekleştirilecek. Öğrenciler; En az 5,

En fazla 10 kurum tercihi yapabilecek.

Yerleştirmeler, oluşturulacak puan sıralaması doğrultusunda sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Yerleştirme sonuçları ise 31 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

Özel okul tercihleri 18-26 Ağustos'ta e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. KURSİYERLERİN BAŞVURU SÜREÇLERİ FARKLI YÜRÜTÜLECEK Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile iş makineleri sürücü (operatörlük) eğitim kurslarına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecek. Başvurular; 18 yaşını dolduran aday kursiyerler tarafından bizzat,

18 yaşından küçük aday kursiyerler için ise veli veya vasileri tarafından yapılacak.

Aday kursiyerler en fazla 5 kurs tercihi yapabilecek. Yerleştirmeler, mevzuatta belirtilen süreler içinde puan üstünlüğü ve tercih sırasına göre "Özel MTSK Modülü" üzerinden gerçekleştirilecek.

Öğrenciler en az 5, en fazla 10 kurum tercihi yapabilecek. DİĞER ÖZEL KURUMLARDA DA İŞLEMLER MEB TARAFINDAN YAPILACAK Özel kurslar, özel öğretim kursları, sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri, öğrenci etkinlik merkezleri, dil, konuşma ve ergoterapi merkezleri ile rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri gibi diğer özel kurumlara yönelik başvuru ve tercih işlemleri de il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla yapılacak. Bu kurumlara başvurular; 18 yaşını dolduran aday kursiyerin kendisi,

18 yaşını doldurmayan aday kursiyerlerin ise velisi veya vasisi tarafından gerçekleştirilecek.

Tercih işlemleri, kayıt olunmak istenen dönem başlamadan önce MEBBİS Özel Öğretim Kurumları Modülü/e-Özel Modülü üzerinden yapılacak.

Başvuru süresi içinde kurum ve program tercihlerinde değişiklik yapılabilecek.

Yerleştirmeler ise yine puan üstünlüğü ve tercih sırasına göre sistem üzerinden gerçekleştirilecek.