MEB yerleştirme kılavuzunu yayımladı! Özel okullarda ücretsiz eğitim başvurusu nasıl yapılır?
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitim hakkından yararlanacak öğrenci ve kursiyerler için başvuru, tercih ve yerleştirme süreçlerini içeren kılavuzu yayımladı. Şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocukların öncelikli olduğu uygulamada başvurular 5 Ağustos'ta başlayacak.
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından özel öğretim kurumlarında ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin yerleştirme işlemlerine ilişkin hazırlanan "Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı.
BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kılavuzda; başvuru, tercih, yerleştirme ve kayıt süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verildi.
Başvurular 5-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Kılavuza göre ücretsiz öğrenci okutma uygulamasında öncelik; şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklara verilecek.
Bu kapsamda öğrenciler ve kursiyerler, 5-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.
Özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitim almak isteyen öğrenci ve kursiyerlerin başvuru ile tercih işlemleri, kurum türüne göre farklı yöntemlerle gerçekleştirilecek.
ÖZEL OKULLAR İÇİN BAŞVURULAR E-OKUL ÜZERİNDEN YAPILACAK
Özel okullarda ücretsiz okumak isteyen öğrencilerin başvuruları, öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğü tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden Bakanlık tarafından hazırlanan modül kullanılarak alınacak.
2026-2027 eğitim öğretim yılında;
- İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfta öğrenim görecek öğrencilerin başvuruları aday kaydının bulunduğu okuldan,
- Hazırlık sınıfı ve 9. sınıfta öğrenim görecek öğrencilerin başvuruları ise ortaöğretime kayıt yapılmışsa ilgili okuldan, kayıt yapılmamışsa öğrencinin mezun olduğu ortaokuldan yapılacak.
TERCİHLER 18-26 AĞUSTOS'TA YAPILACAK
Özel okullarda ücretsiz eğitim için tercih işlemleri 18-26 Ağustos tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden öğrenci velisi veya vasisi tarafından gerçekleştirilecek.
Öğrenciler;
- En az 5,
- En fazla 10 kurum tercihi yapabilecek.
- Yerleştirmeler, oluşturulacak puan sıralaması doğrultusunda sistem üzerinden gerçekleştirilecek.
- Yerleştirme sonuçları ise 31 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.
KURSİYERLERİN BAŞVURU SÜREÇLERİ FARKLI YÜRÜTÜLECEK
Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile iş makineleri sürücü (operatörlük) eğitim kurslarına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecek.
Başvurular;
- 18 yaşını dolduran aday kursiyerler tarafından bizzat,
- 18 yaşından küçük aday kursiyerler için ise veli veya vasileri tarafından yapılacak.
- Aday kursiyerler en fazla 5 kurs tercihi yapabilecek.
Yerleştirmeler, mevzuatta belirtilen süreler içinde puan üstünlüğü ve tercih sırasına göre "Özel MTSK Modülü" üzerinden gerçekleştirilecek.
DİĞER ÖZEL KURUMLARDA DA İŞLEMLER MEB TARAFINDAN YAPILACAK
Özel kurslar, özel öğretim kursları, sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri, öğrenci etkinlik merkezleri, dil, konuşma ve ergoterapi merkezleri ile rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri gibi diğer özel kurumlara yönelik başvuru ve tercih işlemleri de il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla yapılacak.
Bu kurumlara başvurular;
- 18 yaşını dolduran aday kursiyerin kendisi,
- 18 yaşını doldurmayan aday kursiyerlerin ise velisi veya vasisi tarafından gerçekleştirilecek.
- Tercih işlemleri, kayıt olunmak istenen dönem başlamadan önce MEBBİS Özel Öğretim Kurumları Modülü/e-Özel Modülü üzerinden yapılacak.
- Başvuru süresi içinde kurum ve program tercihlerinde değişiklik yapılabilecek.
- Yerleştirmeler ise yine puan üstünlüğü ve tercih sırasına göre sistem üzerinden gerçekleştirilecek.
KAYIT YAPTIRMAYANLAR ÜCRETSİZ EĞİTİM HAKKINDAN VAZGEÇMİŞ SAYILACAK
Sistem üzerinden herhangi bir kuruma yerleşen öğrenci ve kursiyerlerin, belirtilen süre içinde ilgili kuruma kayıt yaptırmamaları halinde ücretsiz eğitim haklarından vazgeçmiş sayılacağı bildirildi.
Ücretsiz okutma uygulamasının yalnızca 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında öncelik verilen çocuklara yönelik olduğu belirtildi.
Yerleştirme işlemleri sonunda kurumlarda boş kontenjan kalması halinde süreç, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülecek.
ÜCRETSİZ EĞİTİM SERVİS ÜCRETİNİ KAPSAMIYOR
Ücretsiz okutma uygulaması kapsamında, özel öğretim kurumlarının servis ücreti dışındaki tüm ücretleri karşılanacak.
MEB tarafından yayımlanan Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu ile başvuru ve yerleştirme sürecinin tüm ayrıntıları kamuoyuyla paylaşıldı.