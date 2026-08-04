CANLI YAYIN
Geri

MEB yerleştirme kılavuzunu yayımladı! Özel okullarda ücretsiz eğitim başvurusu nasıl yapılır?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitim hakkından yararlanacak öğrenci ve kursiyerler için başvuru, tercih ve yerleştirme süreçlerini içeren kılavuzu yayımladı. Şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocukların öncelikli olduğu uygulamada başvurular 5 Ağustos'ta başlayacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
MEB yerleştirme kılavuzunu yayımladı! Özel okullarda ücretsiz eğitim başvurusu nasıl yapılır?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından özel öğretim kurumlarında ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin yerleştirme işlemlerine ilişkin hazırlanan "Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kılavuzda; başvuru, tercih, yerleştirme ve kayıt süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verildi.

Başvurular 5-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Kılavuza göre ücretsiz öğrenci okutma uygulamasında öncelik; şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklara verilecek.

MEB, özel kurumlarda ücretsiz eğitim alacak öğrenci ve kursiyerler için yerleştirme kılavuzunu yayımladı.MEB, özel kurumlarda ücretsiz eğitim alacak öğrenci ve kursiyerler için yerleştirme kılavuzunu yayımladı.

Bu kapsamda öğrenciler ve kursiyerler, 5-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitim almak isteyen öğrenci ve kursiyerlerin başvuru ile tercih işlemleri, kurum türüne göre farklı yöntemlerle gerçekleştirilecek.

Ücretsiz eğitim başvuruları 5-17 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.Ücretsiz eğitim başvuruları 5-17 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

ÖZEL OKULLAR İÇİN BAŞVURULAR E-OKUL ÜZERİNDEN YAPILACAK

Özel okullarda ücretsiz okumak isteyen öğrencilerin başvuruları, öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğü tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden Bakanlık tarafından hazırlanan modül kullanılarak alınacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılında;

  • İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfta öğrenim görecek öğrencilerin başvuruları aday kaydının bulunduğu okuldan,
  • Hazırlık sınıfı ve 9. sınıfta öğrenim görecek öğrencilerin başvuruları ise ortaöğretime kayıt yapılmışsa ilgili okuldan, kayıt yapılmamışsa öğrencinin mezun olduğu ortaokuldan yapılacak.

Şehit ve gazi çocukları ile devlet korumasındaki çocuklara öncelik verilecek.Şehit ve gazi çocukları ile devlet korumasındaki çocuklara öncelik verilecek.

TERCİHLER 18-26 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

Özel okullarda ücretsiz eğitim için tercih işlemleri 18-26 Ağustos tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden öğrenci velisi veya vasisi tarafından gerçekleştirilecek.

Öğrenciler;

  • En az 5,
  • En fazla 10 kurum tercihi yapabilecek.
  • Yerleştirmeler, oluşturulacak puan sıralaması doğrultusunda sistem üzerinden gerçekleştirilecek.
  • Yerleştirme sonuçları ise 31 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

Özel okul tercihleri 18-26 Ağustos'ta e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek.Özel okul tercihleri 18-26 Ağustos'ta e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek.

KURSİYERLERİN BAŞVURU SÜREÇLERİ FARKLI YÜRÜTÜLECEK

Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile iş makineleri sürücü (operatörlük) eğitim kurslarına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecek.

Başvurular;

  • 18 yaşını dolduran aday kursiyerler tarafından bizzat,
  • 18 yaşından küçük aday kursiyerler için ise veli veya vasileri tarafından yapılacak.
  • Aday kursiyerler en fazla 5 kurs tercihi yapabilecek.

Yerleştirmeler, mevzuatta belirtilen süreler içinde puan üstünlüğü ve tercih sırasına göre "Özel MTSK Modülü" üzerinden gerçekleştirilecek.

Öğrenciler en az 5, en fazla 10 kurum tercihi yapabilecek.Öğrenciler en az 5, en fazla 10 kurum tercihi yapabilecek.

DİĞER ÖZEL KURUMLARDA DA İŞLEMLER MEB TARAFINDAN YAPILACAK

Özel kurslar, özel öğretim kursları, sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri, öğrenci etkinlik merkezleri, dil, konuşma ve ergoterapi merkezleri ile rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri gibi diğer özel kurumlara yönelik başvuru ve tercih işlemleri de il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla yapılacak.

Bu kurumlara başvurular;

  • 18 yaşını dolduran aday kursiyerin kendisi,
  • 18 yaşını doldurmayan aday kursiyerlerin ise velisi veya vasisi tarafından gerçekleştirilecek.
  • Tercih işlemleri, kayıt olunmak istenen dönem başlamadan önce MEBBİS Özel Öğretim Kurumları Modülü/e-Özel Modülü üzerinden yapılacak.
  • Başvuru süresi içinde kurum ve program tercihlerinde değişiklik yapılabilecek.
  • Yerleştirmeler ise yine puan üstünlüğü ve tercih sırasına göre sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Yerleştirme sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanacak.Yerleştirme sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanacak.

KAYIT YAPTIRMAYANLAR ÜCRETSİZ EĞİTİM HAKKINDAN VAZGEÇMİŞ SAYILACAK

Sistem üzerinden herhangi bir kuruma yerleşen öğrenci ve kursiyerlerin, belirtilen süre içinde ilgili kuruma kayıt yaptırmamaları halinde ücretsiz eğitim haklarından vazgeçmiş sayılacağı bildirildi.

Ücretsiz okutma uygulamasının yalnızca 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında öncelik verilen çocuklara yönelik olduğu belirtildi.

Yerleştirme işlemleri sonunda kurumlarda boş kontenjan kalması halinde süreç, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülecek.

Kurs başvuruları il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecek.Kurs başvuruları il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecek.

ÜCRETSİZ EĞİTİM SERVİS ÜCRETİNİ KAPSAMIYOR

Ücretsiz okutma uygulaması kapsamında, özel öğretim kurumlarının servis ücreti dışındaki tüm ücretleri karşılanacak.

MEB tarafından yayımlanan Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu ile başvuru ve yerleştirme sürecinin tüm ayrıntıları kamuoyuyla paylaşıldı.

KILAVUZU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ücretsiz eğitim, servis ücreti dışında tüm kurum ücretlerini kapsayacak.Ücretsiz eğitim, servis ücreti dışında tüm kurum ücretlerini kapsayacak.

SORU
CEVAP
Ücretsiz eğitim için kılavuz yayımlandı mı?
Evet. Millî Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarında ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin yerleştirme süreçlerine ilişkin Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu'nu yayımladı.
Ücretsiz eğitim uygulamasından kimler öncelikli yararlanacak?
Öncelik; şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklara verilecek.
Başvurular ne zaman yapılacak?
Başvurular 5-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
Özel okullara ücretsiz eğitim başvurusu nasıl yapılacak?
Başvurular, öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğü tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden oluşturulan modül aracılığıyla yapılacak.
İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin başvurusu nereden yapılacak?
Aday kaydının bulunduğu okuldan yapılacak.
Hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerinin başvuruları nereden yapılacak?
Ortaöğretime kayıt yapılmışsa ilgili okuldan, kayıt yapılmamışsa bitirdiği ortaokuldan yapılacak.
Özel okullarda tercih işlemleri ne zaman yapılacak?
Tercihler 18-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Okul üzerinden yapılacak.
Kaç okul tercihi yapılabilecek?
Öğrenciler en az 5, en fazla 10 kurum tercihi yapabilecek.
Yerleştirmeler nasıl yapılacak?
Yerleştirmeler, oluşacak puan sıralaması ve tercih sırasına göre sistem üzerinden gerçekleştirilecek.
Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sonuçlar 31 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.
Motorlu taşıt sürücü kursları ve operatörlük kurslarında başvurular nasıl yapılacak?
Başvuru ve tercih işlemleri il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecek.
Kurslara kimler başvuru yapabilecek?
18 yaşını dolduran adaylar kendisi, 18 yaşından küçük adaylar ise veli veya vasileri aracılığıyla başvuru yapabilecek.
Kursiyerler kaç tercih yapabilecek?
Aday kursiyerler en fazla 5 kurs tercihi yapabilecek.
Kurs yerleştirmeleri nasıl yapılacak?
Yerleştirmeler, puan üstünlüğü ve tercih sırasına göre Özel MTSK Modülü üzerinden yapılacak.
Diğer özel kurslara başvurular nasıl yapılacak?
Özel kurs, özel öğretim kursu, sosyal etkinlik ve gelişim merkezi, öğrenci etkinlik merkezi, dil, konuşma ve ergoterapi merkezi gibi kurumlarda işlemler il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla yürütülecek.
Diğer kurumlarda tercih değişikliği yapılabilecek mi?
Evet. Başvuru süresi içinde kurum ve program tercihlerinde değişiklik yapılabilecek.
Yerleşen ancak kayıt yaptırmayanların durumu ne olacak?
Süresi içinde kayıt yaptırmayan öğrenci ve kursiyerler ücretsiz eğitim hakkından vazgeçmiş sayılacak.
Ücretsiz eğitim hangi ücretleri kapsıyor?
Kurumların servis ücreti dışındaki tüm ücretlerini kapsıyor.
Ücretsiz okutma uygulaması herkesi kapsıyor mu?
Hayır. Uygulama, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda öncelik verilen çocuklara yönelik uygulanacak.
Boş kontenjan kalırsa ne olacak?
Boş kontenjan bulunması halinde işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecek.
2026 LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek
SONRAKİ HABER

LGS tercih sonuçları için geri sayım
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Eğitim

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler