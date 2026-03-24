Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin alan değişikliği başvurularını 6-10 Nisan 2026'da ön başvuru, 20-24 Nisan 2026'da tercih olmak üzere iki aşamalı olarak MEBBİS üzerinden alacak.

Alan değişikliği için adaylık süreci tamamlanmış olmak zorunlu, sözleşmeli öğretmenlerden kadroya geçenlerden ise 4 yıl çalışma süresi şartı aranacak.

Atama sonuçları 28 Nisan 2026'da açıklanacak, öğretmenler 3 Ağustos 2026 itibarıyla yeni görev yerlerine başlayacak.

Yerleştirmeler norm kadro fazlası branşlardan ihtiyaç duyulan branşlara yönlendirme yapılarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

Alan değişikliği yapan öğretmenler 2026 yaz dönemi mazeret tayinine başvuramayacak ve atama iptal talepleri kabul edilmeyecek.

Binlerce öğretmenin kariyer yolculuğunu yakından ilgilendiren alan değişikliği süreci başlıyor; Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre atama işlemleri 28 Nisan 2026'da tamamlanacak. Mezuniyetine uygun farklı bir branşa geçmek isteyen öğretmenler, başvurularını Nisan ayı içerisinde iki aşamalı olarak gerçekleştirecek.

MEB ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TAKVİMİNİ DUYURDU: BAŞVURULAR NİSAN'DA BAŞLIYOR Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin merakla beklediği 2026 yılı alan değişikliğine bağlı yer değiştirme takvimini 24 Mart 2026 tarihinde resmen ilan etti. Bakanlığın duyurusuna göre; ön başvurular 6-10 Nisan, tercihler ise 20-24 Nisan tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak. ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 40'ıncı maddesi uyarınca yürütülecek süreçte adaylık sürecini tamamlamış olmak temel şart olarak öne çıkıyor. Kadrolu Öğretmenler: Adaylığı kaldırılmış olanlar, mezun oldukları yükseköğretim programına göre atanabilecekleri alanlar için başvuru yapabilecek.

Eski Sözleşmeliler: Sözleşmeli pozisyondan kadroya geçen öğretmenlerde, başvuru tarihi itibarıyla toplam 4 yıl çalışma süresi şartı aranacak.

Yasal Dayanak: Atamalar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 9 sayılı kararı ile belirlenen "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" çerçevesinde yapılacak.