Binlerce öğretmenin kariyer yolculuğunu yakından ilgilendiren alan değişikliği süreci başlıyor; Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre atama işlemleri 28 Nisan 2026'da tamamlanacak. Mezuniyetine uygun farklı bir branşa geçmek isteyen öğretmenler, başvurularını Nisan ayı içerisinde iki aşamalı olarak gerçekleştirecek.
MEB ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TAKVİMİNİ DUYURDU: BAŞVURULAR NİSAN'DA BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin merakla beklediği 2026 yılı alan değişikliğine bağlı yer değiştirme takvimini 24 Mart 2026 tarihinde resmen ilan etti. Bakanlığın duyurusuna göre; ön başvurular 6-10 Nisan, tercihler ise 20-24 Nisan tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak.
ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 40'ıncı maddesi uyarınca yürütülecek süreçte adaylık sürecini tamamlamış olmak temel şart olarak öne çıkıyor.
Kadrolu Öğretmenler: Adaylığı kaldırılmış olanlar, mezun oldukları yükseköğretim programına göre atanabilecekleri alanlar için başvuru yapabilecek.
Eski Sözleşmeliler: Sözleşmeli pozisyondan kadroya geçen öğretmenlerde, başvuru tarihi itibarıyla toplam 4 yıl çalışma süresi şartı aranacak.
Yasal Dayanak: Atamalar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 9 sayılı kararı ile belirlenen "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" çerçevesinde yapılacak.
2026 ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TAKVİMİ VE ÖNEMLİ TARİHLER
Süreç, MEBBİS üzerinden dijital ortamda iki aşamalı olarak yönetilecek. Ataması yapılan öğretmenlerin yeni görev yerlerine gidiş süreci ise yaz döneminde başlayacak.
|İşlem Adımı
|Tarih Aralığı
|Ön Başvuruların Alınması
|6 - 10 Nisan 2026
|Tercihlerin Sisteme Girilmesi
|20 - 24 Nisan 2026
|Atama Sonuçlarının İlanı
|28 Nisan 2026
|Görevden Ayrılma ve Başlama
|3 Ağustos 2026 itibarıyla
KONTENJANLAR NASIL BELİRLENECEK?
Bakanlık, kontenjan dağılımında "ihtiyaç odaklı" bir strateji izleyecek. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), Halk Eğitimi Merkezleri ve özel proje okulları bu kontenjanların dışında tutulacak.
İl İçi Yönlendirme: Norm kadro fazlası olan branşlardan, öğretmen ihtiyacı duyulan branşlara geçiş teşvik edilecek.
İller Arası Denge: Doluluk oranı yüksek olan illerden, ihtiyacın fazla olduğu illere doğru bir planlama yapılacak.
Atama Kriteri: Tercih işlemlerinin ardından yerleştirmeler tamamen hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.
SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
Alan değişikliği yapan öğretmen yazın mazeret tayinine başvurabilir mi?
Hayır, Bakanlık açıklamasına göre alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenler 2026 Yaz Tatili Mazerete İlişkin Yer Değiştirme Dönemi'nde başvuruda bulunamayacak.
Atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Alan değişikliği atama sonuçları 28 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek.
Tercih işlemleri nereden yapılacak?
Hem ön başvurular hem de kurum tercihleri MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşletim Sistemi) üzerinden gerçekleştirilecek.
Atama iptali mümkün mü?
Duyuru metnine göre, alan değişikliği işlemi gerçekleştirilen öğretmenlerin atama iptal talepleri hiçbir şekilde dikkate alınmayacak.