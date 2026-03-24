MEB 2026 Alan Değişikliği takvimi: Başvuru ve atama tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin merakla beklediği 2026 yılı alan değişikliğine bağlı yer değiştirme takvimini 24 Mart 2026 tarihinde resmen duyurdu. Bakanlığın yayımladığı duyuruya göre; ön başvurular 6-10 Nisan, tercihler ise 20-24 Nisan tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak.

MEB 2026 Alan Değişikliği takvimi: Başvuru ve atama tarihleri belli oldu
  • Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin alan değişikliği başvurularını 6-10 Nisan 2026'da ön başvuru, 20-24 Nisan 2026'da tercih olmak üzere iki aşamalı olarak MEBBİS üzerinden alacak.
  • Alan değişikliği için adaylık süreci tamamlanmış olmak zorunlu, sözleşmeli öğretmenlerden kadroya geçenlerden ise 4 yıl çalışma süresi şartı aranacak.
  • Atama sonuçları 28 Nisan 2026'da açıklanacak, öğretmenler 3 Ağustos 2026 itibarıyla yeni görev yerlerine başlayacak.
  • Yerleştirmeler norm kadro fazlası branşlardan ihtiyaç duyulan branşlara yönlendirme yapılarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.
  • Alan değişikliği yapan öğretmenler 2026 yaz dönemi mazeret tayinine başvuramayacak ve atama iptal talepleri kabul edilmeyecek.

Binlerce öğretmenin kariyer yolculuğunu yakından ilgilendiren alan değişikliği süreci başlıyor; Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre atama işlemleri 28 Nisan 2026'da tamamlanacak. Mezuniyetine uygun farklı bir branşa geçmek isteyen öğretmenler, başvurularını Nisan ayı içerisinde iki aşamalı olarak gerçekleştirecek.

Öğretmenler için alan değişikliği süreci 6 Nisan’da ön başvurularla başlıyor. MEBBİS üzerinden yapılacak başvuruları kaçırmayın.

MEB ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TAKVİMİNİ DUYURDU: BAŞVURULAR NİSAN'DA BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin merakla beklediği 2026 yılı alan değişikliğine bağlı yer değiştirme takvimini 24 Mart 2026 tarihinde resmen ilan etti. Bakanlığın duyurusuna göre; ön başvurular 6-10 Nisan, tercihler ise 20-24 Nisan tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 40'ıncı maddesi uyarınca yürütülecek süreçte adaylık sürecini tamamlamış olmak temel şart olarak öne çıkıyor.

  • Kadrolu Öğretmenler: Adaylığı kaldırılmış olanlar, mezun oldukları yükseköğretim programına göre atanabilecekleri alanlar için başvuru yapabilecek.

  • Eski Sözleşmeliler: Sözleşmeli pozisyondan kadroya geçen öğretmenlerde, başvuru tarihi itibarıyla toplam 4 yıl çalışma süresi şartı aranacak.

  • Yasal Dayanak: Atamalar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 9 sayılı kararı ile belirlenen "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" çerçevesinde yapılacak.

Ön başvurusu onaylanan adaylar, 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında eğitim kurumu tercihlerini sisteme girebilecek.

2026 ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TAKVİMİ VE ÖNEMLİ TARİHLER

Süreç, MEBBİS üzerinden dijital ortamda iki aşamalı olarak yönetilecek. Ataması yapılan öğretmenlerin yeni görev yerlerine gidiş süreci ise yaz döneminde başlayacak.

İşlem AdımıTarih Aralığı
Ön Başvuruların Alınması6 - 10 Nisan 2026
Tercihlerin Sisteme Girilmesi20 - 24 Nisan 2026
Atama Sonuçlarının İlanı28 Nisan 2026
Görevden Ayrılma ve Başlama3 Ağustos 2026 itibarıyla

Adaylığı kalkmış kadrolu öğretmenler ile kadroya geçişinin üzerinden 4 yıl geçmiş eski sözleşmeli öğretmenler branş değişikliği isteyebilir.

KONTENJANLAR NASIL BELİRLENECEK?

Bakanlık, kontenjan dağılımında "ihtiyaç odaklı" bir strateji izleyecek. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), Halk Eğitimi Merkezleri ve özel proje okulları bu kontenjanların dışında tutulacak.

  • İl İçi Yönlendirme: Norm kadro fazlası olan branşlardan, öğretmen ihtiyacı duyulan branşlara geçiş teşvik edilecek.

  • İller Arası Denge: Doluluk oranı yüksek olan illerden, ihtiyacın fazla olduğu illere doğru bir planlama yapılacak.

  • Atama Kriteri: Tercih işlemlerinin ardından yerleştirmeler tamamen hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Alan değişikliği yerleştirmelerinde tek kriter hizmet puanı üstünlüğü olacak. Puanı yüksek olan aday, öncelikli yerleşecek.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Alan değişikliği yapan öğretmen yazın mazeret tayinine başvurabilir mi?

Hayır, Bakanlık açıklamasına göre alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenler 2026 Yaz Tatili Mazerete İlişkin Yer Değiştirme Dönemi'nde başvuruda bulunamayacak.

Atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Alan değişikliği atama sonuçları 28 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek.

Tercih işlemleri nereden yapılacak?

Hem ön başvurular hem de kurum tercihleri MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşletim Sistemi) üzerinden gerçekleştirilecek.

Atama iptali mümkün mü?

Duyuru metnine göre, alan değişikliği işlemi gerçekleştirilen öğretmenlerin atama iptal talepleri hiçbir şekilde dikkate alınmayacak.

Ataması 28 Nisan’da gerçekleşen öğretmenler, yeni görev yerlerine 3 Ağustos 2026 tarihinden itibaren başlayacak. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

