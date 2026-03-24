ATA AÖF ara (vize) sınav tarihleri 2026: AÖF bahar dönemi sınav yerleri sorgulama

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin 2026 bahar dönemi ara (vize) sınavları 18-19 Nisan tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav maratonuna kısa bir süre kala öğrenciler, hazırlıklarını hızlandırırken oturum saatlerini de yakından takip ediyor. İşte sınav bilgisi..

  • Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2026 bahar dönemi ara sınavları 18-19 Nisan 2026 tarihlerinde üç oturum halinde yapılacak.
  • İlk oturum 18 Nisan Cumartesi saat 09:30'da, ikinci oturum aynı gün saat 14:00'te, üçüncü oturum 19 Nisan Pazar saat 15:00'te gerçekleştirilecek.
  • ATA AÖF sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri henüz açıklanmadı, önümüzdeki hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.
  • Bahar dönemi final sınavları 13-14 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturum şeklinde düzenlenecek.

2026 ATA AÖF ara sınavında ilk oturum 18 Nisan Cumartesi günü saat 09:30'da, ikinci oturum aynı gün saat 14:00'te, üçüncü ve son oturum ise 19 Nisan Pazar günü saat 15:00'te yapılacak. Peki AÖF bahar dönemi sınav yerleri açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı…

ATA AÖF 2026 ARA SINAV TAKVİM

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri için 2026 yılı bahar dönemi ara sınavları üç oturum şeklinde planlandı. Buna göre vize sınavlarının ilk oturumu 18 Nisan 2026 saat 09:30'da yapılacak. Aynı gün saat 14:00'te ikinci oturum gerçekleştirilecek, üçüncü ve son oturum ise 19 Nisan 2026 saat 15:00'te uygulanacak.

SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI

ATA AÖF sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerine ilişkin bilgiler henüz erişime açılmadı. Yetkililer, sınav merkezlerinin önümüzdeki hafta içinde ilan edilmesinin beklendiğini belirtiyor.

FİNAL SINAVI TARİHLER

Bahar dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları da yine üç oturum halinde düzenlenecek. İlk ve ikinci oturumlar 13 Haziran 2026 tarihinde yapılırken, üçüncü oturum 14 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.


