Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki okullarda ilkokuldan liseye kadar tüm kademelerde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında finansal okuryazarlık eğitimi verildi.

Derslerde dijital dolandırıcılık yöntemleri, güvenli harcama alışkanlıkları ile yasa dışı bahis ve sanal kumarın riskleri konularında öğrencilere farkındalık kazandırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu iş birliğinde hazırlanan finansal okuryazarlık dersi Türkiye genelindeki tüm okullarda eğitim yılının ilk dersinde eş zamanlı olarak işlendi.

"AİLE DESTEĞİ ŞART"

Edirne'de görev yapan sınıf öğretmeni Nigar Dinler Şahin, teknolojinin hayatı kolaylaştırırken kötü niyetli kişiler için de fırsatlar doğurduğunu belirtti. Öğrencilerin bu konuda bilinçlenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Şahin, sürecin aile desteğiyle güçlenmesi gerektiğini ifade ederek okul, aile ve çocuk arasında güven temelli bir bağ kurulmasının önemine dikkat çekti.

Öğrenciler de internet üzerinden yapılan alışverişlerde dikkatli olunması gerektiğini dile getirerek, güvenilir sitelerin tercih edilmesinin önemine işaret etti.

EBA ÜZERİNDEN EĞİTİM DESTEKLENİYOR

Derslerde, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hazırlanan videolar da izletildi. Böylece öğrencilerin konuyu görsel içeriklerle daha iyi kavraması sağlandı.