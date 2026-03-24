CANLI YAYIN
Geri

EBA'da ilk ders: Finansal okuryazarlığı nedir ve kimlere veriliyor?

Türkiye genelinde eğitimde yeni bir uygulama hayata geçirildi. İlkokuldan liseye kadar tüm kademelerde öğrenciler, ders yılının ilk saatinde finansal okuryazarlık eğitimiyle buluştu. Peki finansal okuryazarlığı nedir?

Giriş Tarihi:
EBA'da ilk ders: Finansal okuryazarlığı nedir ve kimlere veriliyor?
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Milli Eğitim Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu iş birliğinde hazırlanan finansal okuryazarlık dersi Türkiye genelindeki tüm okullarda eğitim yılının ilk dersinde eş zamanlı olarak işlendi.
  • Derslerde dijital dolandırıcılık yöntemleri, güvenli harcama alışkanlıkları ile yasa dışı bahis ve sanal kumarın riskleri konularında öğrencilere farkındalık kazandırıldı.
  • Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki okullarda ilkokuldan liseye kadar tüm kademelerde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında finansal okuryazarlık eğitimi verildi.
  • Eğitim Bilişim Ağı üzerinden hazırlanan videolar izletilerek öğrencilerin konuyu görsel içeriklerle kavraması sağlandı.
  • Öğretmenler, öğrencilerin harçlıklarını ihtiyaç öncelikli kullanmaları ve bütçe yönetimi konusunda bilinç kazanmalarının önemine dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu iş birliğinde hazırlanan içeriklerde dijital finansal riskler, bilinçli harcama alışkanlıkları ile yasa dışı bahis ve sanal kumarın tehlikeleri ele alındı. Uygulama kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ başta olmak üzere yurt genelindeki okullarda öğrenciler aynı anda bu önemli konularda bilgilendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu iş birliğiyle hazırlanan finansal okuryazarlık dersi, Türkiye genelindeki tüm okullarda yılın ilk dersinde eş zamanlı olarak işlendi.

TÜM OKULLARDA ORTAK DERS: FİNANSAL OKURYAZARLIK

Türkiye genelinde olduğu gibi Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki okullarda da eğitim yılının ilk dersinde finansal okuryazarlık konusu ele alındı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu iş birliğinde hazırlanan içerikler, ilkokuldan liseye kadar tüm kademelerde eş zamanlı olarak uygulandı.

AMAÇ: DİJİTAL RİSKLERE KARŞI BİLİNÇLİ NESİLLER

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan derslerde, öğrencilerin finansal konularda bilinçlenmesi hedeflendi. Özellikle dijital dünyada karşılaşılabilecek dolandırıcılık yöntemleri, güvenli harcama alışkanlıkları ve yasa dışı bahis ile sanal kumarın riskleri üzerine farkındalık oluşturuldu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında verilen derslerde, öğrencilere dijital dolandırıcılık, güvenli harcama ve yasa dışı bahis risklerine karşı bilinç kazandırıldı.

"AİLE DESTEĞİ ŞART"

Edirne'de görev yapan sınıf öğretmeni Nigar Dinler Şahin, teknolojinin hayatı kolaylaştırırken kötü niyetli kişiler için de fırsatlar doğurduğunu belirtti. Öğrencilerin bu konuda bilinçlenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Şahin, sürecin aile desteğiyle güçlenmesi gerektiğini ifade ederek okul, aile ve çocuk arasında güven temelli bir bağ kurulmasının önemine dikkat çekti.

Öğrenciler de internet üzerinden yapılan alışverişlerde dikkatli olunması gerektiğini dile getirerek, güvenilir sitelerin tercih edilmesinin önemine işaret etti.

EBA ÜZERİNDEN EĞİTİM DESTEKLENİYOR

Derslerde, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hazırlanan videolar da izletildi. Böylece öğrencilerin konuyu görsel içeriklerle daha iyi kavraması sağlandı.

Derslerde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) videoları izletilerek konuların daha iyi anlaşılması sağlandı.

HARÇLIK KULLANIMINDA BİLİNÇ VURGUSU

Sınıf öğretmeni Gülcan Ağcalı, öğrencilere harcama yönetimi konusunda bilgi vererek, harçlıkların ihtiyaç öncelikli kullanılması gerektiğini anlattı. Öğrenciler ise harcamalarını planlarken önce ihtiyaçlarını, ardından isteklerini göz önünde bulundurduklarını ifade etti.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ'DA UYGULAMA

Kırklareli'de Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilere finansal okuryazarlık eğitimi verilerek EBA içerikleri izletildi. Öğretmenler, öğrencilerin bütçe yönetimi konusunda bilinç kazanmalarının önemine dikkat çekti.

Tekirdağ'da ise Süleymanpaşa İlkokulu'nda ilk ders finansal okuryazarlığa ayrıldı. Öğrencilere küçük yaşta tasarruf, emek ve bilinçli harcama alışkanlığı kazandırılmasının gerekliliği vurgulandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler