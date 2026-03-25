3 yanlış 1 doğruyu götürüyor, puanlar standartlaştırılıyor. ANALİZ GÜCÜ ÖLÇÜLECEK 4. Soruların içeriği nasıl olacak? Sorular 8'inci sınıf kazanımlarına dayalı olacak. Ancak bilgi ezberinden çok okuduğunu anlama, yorumlama, analiz, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini ölçen yeni nesil soru tarzı öne çıkacak. Grafik ve tablo yorumlama becerisi de belirleyici olacak.

Türkçe, matematik ve fen yine belirleyici dersler. 5. Puanlama nasıl yapılacak? Her testte 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Elde edilen ham puanlar doğrudan kullanılmayacak, tüm öğrencilerin performansına göre standart puana dönüştürülecek. 6. Derslerin katsayısı nasıl olacak? Derslerin katsayıları farklı olacak. Türkçe, matematik ve fen bilimleri 4; diğer dersler 1 katsayı ile hesaplanacak. Bu puanlar toplanarak 100 ile 500 arasında değişen LGS puanı oluşturulacak. Bu sistemde sadece net sayısı değil, öğrencinin Türkiye genelindeki başarı sırası da puanı etkileyecek.

LGS’de bu yıl ilk: Öğrencilere beslenme paketi verilecek.



ARADA BESLENME PAKETİ 7. Bu yıl ilk kez hangi uygulama var? İki oturum arasında isteyen öğrencilere beslenme paketi verilecek. Paket içinde yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su bulunacak. Talep başvuru sırasında yapılacak. 8. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için neler değişti? Görme yetersizliği olan öğrenciler için tek kişilik salon, okuyucu-kodlayıcı desteği ve 20 dakika ek süre uygulanacak. Bazı sorular eşdeğer içerikle değiştirilebilecek.

Sonuçlar 10 Temmuz’da açıklanacak, tercih süreci başlayacak. 9. Sonuçlar ve tercih süreci nasıl işleyecek? Sonuçlar 10 Temmuz 2026'da açıklanacak. Tercihler 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek, ardından nakil süreci başlayacak. 10. Nakiller ne zaman olacak? İki dönem nakil olacak. Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.