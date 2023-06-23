LGS'de tercih sırası önemli mi, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? LGS'de kaç tercih hakkı var 2023?

LGS sonuçları açıklandı. İstedikleri liseler için tercih yapmak isteyen öğrenciler konu hakkında araştırmalara başladı. LGS'de tercih yaparken nelere dikkat edilmeli sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
LGS'de TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
LGS tercihleri hakkında araştırmalar hızlandı. Tercih yapmadan önce bu adımları takip ederek stratejik bir yol izlemeniz daha kaliteli bir tercih listesi oluşturmanıza faydalı olacaktır. İşte izlenecek o yöntemler;
1- YÜZDELİK DİLİMİNİZİ MERKEZE ALIN
Doğru tercih yapabilmek için yüzdelik dilimler esas alınmalı. MEB sınavla girilecek okullar için 10 tercih hakkı sunuyor. Yüzde 5'lik dilimdeki bir öğrenciyi örnek alırsak, yüzde 3'lük dilimden başlayarak yüzde 10'luk dilime kadar tercih yapabilir. Tercih listesindeki 10 okulun 3-4 tanesi yüzde 3'lük dilimden, 4 tanesi kendine yakın olan bölgelerden okullar yazılabilir. Son 2 tanesi ise kendi yüzdelik diliminden biraz daha aşağıda olan yerlerden oluşursa bu öğrenci açıkta kalmayacaktır. Stratejiniz, bulunduğunuz dilimin yüzde 20 yukarısından ve yüzde 30 altından tercih yapmak olmalı.
2- KARİYER HEDEFLERİNİZİ DÜŞÜNÜN
Tercih edeceğiniz okulda alacağınız eğitimin kariyer hedefinize uygun olup olmadığını araştırın. MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nun sayfasından seçeceğiniz okul türünün 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar haftalık ders dağılım çizelgesini inceleyin.
3- OKULU GİDİP GÖRÜN, İYİ ARAŞTIRIN
Tercih etmek istediğiniz okulu mümkünse görün ve hakkında detaylı araştırma yapın. Sosyal medyada okulları takip edip, mezunların ve öğrencilerin okulla ilgili paylaşımlarını takip edebilirsiniz. Okulla ilgili bildiğiniz her şey tercihlerin daha doğru olmasını sağlar.