İşte il il LGS okul sıralamaları... LGS 2023 İstanbul, Ankara, İzmir Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi taban puanları!

Öğrencilerin heyecanla bekledii LGS sonuçları açıklandı. En emrak edilenler arasında ise LGS taban puanları 2023 ve LGS okul sıralamaları 2023 soruları yer alıyor. LGS 2023 taban ve tavan puanları ile yüzdelik dilimler henüz belli değil. Önümüzdeki günlerde MEB'den paylaşıml yapılması bekleniyor. Aşağıdaki linkten 2022 LGS taban ve tavan puanlarını öğrenebilirsiniz. İşte konuyla ilgili detaylar...
2023 LGS TABAN VE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
LGS 2023 taban ve tavan puanları ile yüzdelik dilimler henüz belli değil.
Önümüzdeki günlerde MEB'den paylaşıml yapılması bekleniyor.
YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.