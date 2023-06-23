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    • Eğitim
    • 23.06.2023 13:15
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    • 23.06.2023 13:30
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    İşte il il LGS okul sıralamaları... LGS 2023 İstanbul, Ankara, İzmir Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi taban puanları!

    LGS sınav sonuçları açıklandı. Öğrencilerin en merak ettikleri arasında 2023 lise taban puanları ve sıralamaları yer alıyor. Peki, 2023 LGS taban puanları ne kadar? 2023 LGS sıralamaları nasıl? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    LGS 2022 Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi taban puanları!

    Öğrencilerin heyecanla bekledii LGS sonuçları açıklandı. En emrak edilenler arasında ise LGS taban puanları 2023 ve LGS okul sıralamaları 2023 soruları yer alıyor. LGS 2023 taban ve tavan puanları ile yüzdelik dilimler henüz belli değil. Önümüzdeki günlerde MEB'den paylaşıml yapılması bekleniyor. Aşağıdaki linkten 2022 LGS taban ve tavan puanlarını öğrenebilirsiniz. İşte konuyla ilgili detaylar...

    2023 LGS TABAN VE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

    LGS 2023 taban ve tavan puanları ile yüzdelik dilimler henüz belli değil.

    LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Önümüzdeki günlerde MEB'den paylaşıml yapılması bekleniyor.

    YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

        Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

        İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.
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        Türk Telekom
        Haberler Eğitim İşte il il LGS okul sıralamaları... LGS 2023 İstanbul, Ankara, İzmir Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi taban puanları!
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