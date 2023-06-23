2023 LİSE TERCİH TARİHLERİ! 2023 LGS tercihleri nasıl yapılacak, ne zaman başlayacak?

- Karşınıza gelen okul türlerinden istediğiniz okul türlerini işaretleyin. İsteyen öğrenci tek okul türü seçimi yapabilir. (Örneğin sadece Anadolu Liseleri)

- İl ve ilçe seçimlerini yapın.

- Kendi yüzdelik diliminize bakarak seçim yapabileceğiniz yüzdelik dilim aralığını belirleyin.

- Aynı puan grubundaki okullardan evinize yakın olanı tercih edin.

- Okulun hazırlık sınıfı olup olmadığına ve birinci yabancı dilinin ne olduğuna bakmayı ihmal etmeyin.

- Tercih listenizi oluşturduktan sonra girme ihtimalinizin yüksek olduğu kendi yüzdelik diliminize yakın okullara giderek okul yöneticilerinden okulla ilgili bilgi alın. (Okulun teknik donanımı, salgın sürecinde öğrencilerine verdiği hizmet, okulun sizin okuldan beklentilerinize uygun olup olmadığı, okula ulaşım durumu...)

- Son kararınızı verdikten sonra içiniz rahat bir şekilde oluşturduğunuz listenizle birlikte kendi okulunuza giderek listenizi onaylatıp, imzalı çıktı alabilirsiniz.

2022 LGS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!