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    • Eğitim
    • 23.06.2023 13:08
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    • 23.06.2023 13:31
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    2023 LİSE TERCİH TARİHLERİ! 2023 LGS tercihleri nasıl yapılacak, ne zaman başlayacak?

    LGS tercihleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. 2023 LGS tercihleri nasıl yapılr sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    2023 LGS tercihleri nasıl yapılacak? 2023 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

    2023 LGS tercihleri hakkında araştırmalar hızlandı. Özellikle en merak edilenler arasında LGS tercihleri nasıl yapılacak sorusu yer alıyor. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılacak? LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

    2023 LİSE TERCİH TARİHLERİ!

    LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu "www.meb.gov.tr"den yayımlandı. Lise tercihleri 4-20 Temmuz'da yapılacak, yerleştirme sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak.

    LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    LGS tercihleri için iyi düşünmek ve işe yarar bir liste çıkarmak oldukça önemlidir. LGS tercihi yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz;

    MEB'in internet sitesinde e-Okul'da açılmış olan Tercih Robotu'na girin.

    - İlk olarak yerel yerleştirme işlemlerini tamamlayın.

    - İkinci olarak Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberini tıklayın.

    - Karşınıza gelen okul türlerinden istediğiniz okul türlerini işaretleyin. İsteyen öğrenci tek okul türü seçimi yapabilir. (Örneğin sadece Anadolu Liseleri)

    - İl ve ilçe seçimlerini yapın.

    - Kendi yüzdelik diliminize bakarak seçim yapabileceğiniz yüzdelik dilim aralığını belirleyin.

    - Aynı puan grubundaki okullardan evinize yakın olanı tercih edin.

    - Okulun hazırlık sınıfı olup olmadığına ve birinci yabancı dilinin ne olduğuna bakmayı ihmal etmeyin.

    - Tercih listenizi oluşturduktan sonra girme ihtimalinizin yüksek olduğu kendi yüzdelik diliminize yakın okullara giderek okul yöneticilerinden okulla ilgili bilgi alın. (Okulun teknik donanımı, salgın sürecinde öğrencilerine verdiği hizmet, okulun sizin okuldan beklentilerinize uygun olup olmadığı, okula ulaşım durumu...)

    - Son kararınızı verdikten sonra içiniz rahat bir şekilde oluşturduğunuz listenizle birlikte kendi okulunuza giderek listenizi onaylatıp, imzalı çıktı alabilirsiniz.

    2022 LGS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

        2023 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tercihlerin başlayacağı tarihe çevrildi. Elde ettikleri puanlara göre yerleştirmeleri yapılacak olan adaylar ilerleyen günlerde tercihlerini gerçekleştirecekler.

        LGS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

        2023 LGS kontenjanları henüz yayınlanmadı. LGS kontenjanlarının sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra paylaşılması bekleniyor.

        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN, TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        LGS tercihlerinin başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. LGS sonuçlarından sonra tercih kılavuzu ve tercih tarihlerinin yayımlanması bekleniyor.
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        Haberler Eğitim 2023 LİSE TERCİH TARİHLERİ! 2023 LGS tercihleri nasıl yapılacak, ne zaman başlayacak?
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