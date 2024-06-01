LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2024 LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürür? Net ve puan hesaplama nasıl yapılır?

LGS NET VE PUAN HESAPLAMA

📝 Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. ➖ Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. 📊 Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. 📈 Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.