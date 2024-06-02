SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

LGS standart sapma var mı? 2024 MEB LGS puanı hesaplama yöntemi! OBP okul puan ekleniyor mu?

Bu yıl 1 milyon 38 binden fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, öğrencilerin lise eğitimini alacakları okulu belirlemeleri için önemli bir adım. 2 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen sınav merkezlerinde düzenlenen bu sınavda, öğrenciler doğru, yanlış ve net sayıları üzerinden puanlarını hesaplamaya çalışacaklar. LGS puan hesaplama süreci, sınav sonrası soru ve cevapların yayımlanmasıyla birlikte başlıyor. Peki, LGS puanı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 16:24 Güncelleme 02 Haziran 2024, 16:24
LGS standart sapma var mı? 2024 MEB LGS puanı hesaplama yöntemi! OBP okul puan ekleniyor mu?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, öğrencilerin lise eğitimini alacakları okulu belirlemeleri için önemli bir adım. 2 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen sınav merkezlerinde düzenlenen bu sınavda, öğrenciler doğru, yanlış ve net sayıları üzerinden puanlarını hesaplamaya çalışacaklar. İşte LGS paun hesaplama hakkında tüm merak edilenler...

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

LGS sınavında, 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü bir sistem uygulanmaktadır. Ayrıca standart sapma sistemi de dikkate alınarak puan hesaplaması yapılır. Bu nedenle, öğrencilerin doğru ve yanlış sayıları üzerinden net sayılarını hesaplamaları büyük önem taşır.

İşte LGS puan hesaplama adımları;

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

LGS'DE STANDART SAPMA VAR MI?

LGS sınavlarında puan hesaplaması yapılırken ilk olarak sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Ardından her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkartılarak bulunacak.

MEB kılavuzunda yer alan bilgide " Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır." ifadelerine yer verilmiştir. Dolayısıyla standart sapma LGS sınavlarında kullanılmaktadır.

LGS'YE OKUL PUANI EKLENECEK Mİ?

Ortaokul 8. sınıf öğrencileri belirlenen takvimde tercihlerini gerçekleştirecek. Ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme işlemleri iki farklı türde gerçekleştirilecek.

Merkezi yerleştirme olarak da bilinen sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik anadolu listeleri merkezi sınav puan üstünlüğüne göre yapılacak. Burada öğrencilerin eğitim aldıkları okullardan herhangi bir puan eklenmeyecek.

Merkezi yerleştirmelerde okul puanı, OBP, yani Ortaöğretim Başarı Puanı'nın LGS üzerinde etkisi normal durumlarda yoktur. Ancak birden fazla adayın merkezi sınavda aynı puanı alması ve aynı okulu tercih etmeleri söz konusu olduğu durumlarda, okul puanının LGS üzerinde etkisi bulunmaktadır.

LGS DERSLERİN KATSAYI ORANLARI

Türkçe 4

Matematik 4

Fen Bilimleri 4

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1

Yabancı Dil 1

LGS kitapçıkları ne zaman verilecek 2024? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU!LGS kitapçıkları ne zaman verilecek 2024? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU!
LGS kitapçıkları ne zaman verilecek 2024? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU!
LGS ÖĞRENCİ SINAV YORUMLARI 2024! LGS zor muydu kolay mıydı? Matematik, Türkçe, Fen nasıldı? LGS sınavı soruları nasıldı 2024?LGS ÖĞRENCİ SINAV YORUMLARI 2024! LGS zor muydu kolay mıydı? Matematik, Türkçe, Fen nasıldı? LGS sınavı soruları nasıldı 2024?
LGS ÖĞRENCİ SINAV YORUMLARI 2024! LGS zor muydu kolay mıydı? Matematik, Türkçe, Fen nasıldı? LGS sınavı soruları nasıldı 2024?
Kaç puanla hangi liseye gidilir 2024? LGS 150, 160, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir?Kaç puanla hangi liseye gidilir 2024? LGS 150, 160, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir?
Kaç puanla hangi liseye gidilir 2024? LGS 150, 160, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan ’teröristan’ tepkisi: Bataklık kurutulmadan huzur yok! | AK Parti’nin yeni yol haritasının şifreleri
Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çöktü! 8 kişi enkazdan sağ çıkarıldı 1 kişi can verdi... Kimlikleri belli oldu
LGS cevap anahtarı yayımlandı! İşte sözel ve sayısal soru kitapçığı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Küçükçekmece’deki bina işte böyle çöktü! Facia saniye saniye kamerada
Donald Trump ile Khabib Nurmagomedov’dan samimi poz! Dünya şampiyonu sordu eski başkan ‘Filistin’de savaşı durduracağım’ dedi
Devrim Muhafızlarının eski komutanı cumhurbaşkanı adayı oldu: Hamaney’in görünmez eli Vahid Haghanian! İran basını ‘geçmişi karanlık’ diye duyurdu
GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA! SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammı ne kadar olacak? Memura farklı artış var
Küçükçekmece’de bina çöktü otobüs kıl payı kurtuldu! Enkazın havadan görüntüsü... Hurdaya dönen araçlar ve binanın evveliyatı
EYT’yi kaçırana 7 formül: Erken emekli olmak isteyenler için çözümler neler?
Soykırım kabinesinde ateşkes krizi! Ben Gvir ve Smotrich Netanyahu’yu hükümeti devirmekle tehdit etti
Doğru tarih maaşı artırır: Yüksek emekli aylığı için ne zaman dilekçe verilmeli?
Türkiye’nin konuştuğu Pendik cinayetinde flaş detaylar! Parçalara ayrılıp çöpe atılan Nihat Salih’in katili kırmızı reçeteli ilaçları...
TÜRKSAT 6A ABD YOLUNDA! Yerli ve milli ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A SpaceX’ten uzaya gönderilecek
3 ilçe 4 beldede seçimler yenileniyor! Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan, Aksaray Güzelyurt... Sandık kuruldu
AK Parti düğmeye bastı! Vergi adaletsizliğine son! Tabana değil tavana yayılacak! Paket hazır Meclis’e geliyor
SON DAKİKA