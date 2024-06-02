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MEB'den mini tatil takvimi; 'LGS sonrası 3 Haziran'da okullar tatil mi' sorusu netleşti! 5.6.7.8. sınıflar ve öğretmenler...

Son günlerde 3 Haziran tarihinin tatil olup olmadığı, özellikle de okulların bu tarihte tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Veliler ve öğrenciler, 3 Haziran’da eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, 3 Haziran'da okullar tatil mi? LGS sonrası okula gidilecek mi? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 16:54 Güncelleme 02 Haziran 2024, 16:54
MEB’den mini tatil takvimi; ’LGS sonrası 3 Haziran’da okullar tatil mi’ sorusu netleşti! 5.6.7.8. sınıflar ve öğretmenler...

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Öğrenciler ve veliler arasında LGS sonrası 3 Haziran Pazartesi gününün okullar için tatil olup olmayacağına dair merak devam ediyor. Peki, 3 Haziran'da okullar tatil mi? İşte konu hakkında merak edilenler...

3 Haziran Tatil Mi?

3 Haziran tarihinde okullar tatil değildir. Öğrenciler ve veliler için bu tarih, normal eğitim ve öğretim sürecinin devam ettiği bir gün olarak kabul edilmektedir. Herhangi bir değişiklik veya resmi bir tatil ilan edilmesi durumunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyurular takip edilmelidir. Şu an için 3 Haziran'da okulların tatil olduğuna dair herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır. Eğitim planlamalarınızı ve günlük programlarınızı buna göre düzenleyebilirsiniz. Herkese başarılı bir eğitim öğretim dönemi dileriz.

Okulların Kapanış Tarihi Belli Oldu: İşte Yaz Tatilinin Süresi ve MEB Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın önceden duyurduğu takvime göre, okulların kapanış tarihi netlik kazandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2. dönem, 14 Haziran Cuma günü sona erecek. Bu tarih, öğrencilerin yaz tatiline gireceği gün olarak işaret ediliyor.

Yaz tatili, 14 Haziran Cuma günü başlayacak ve yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte, 9 Eylül'de sona erecek. Bu süreçte öğrenciler, Haziran ayında yaklaşık iki hafta, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ise birer hafta dinlenecekler. Toplamda, yaz tatili 86 gün sürecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini de yayınladı. Buna göre, yeni eğitim dönemi 9 Eylül 2024'te başlayacak. Ara tatil ve yarıyıl tatili gibi önemli tarihler de belirlendi. İşte, 2024-2025 eğitim öğretim takviminin detayları:

Okulların Açılması: 9 Eylül 2024

Birinci Dönem Ara Tatili: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl Tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2025

İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Okulların Kapanması: 20 Haziran 2025

Ayrıca, Milli ve kültürel öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanacak. İşte, 2025 yılının resmi tatil günleri:

Yılbaşı: 1 Ocak (Çarşamba)

Ramazan Bayramı: 29 Mart - 1 Nisan 2025

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Çarşamba

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Perşembe

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Pazartesi

Kurban Bayramı: 5-9 Haziran 2025

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Salı

30 Ağustos Zafer Bayramı: Cumartesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Çarşamba

Öğrencilerin ve velilerin dikkatine: Resmi tatil günlerinde okullar kapalı olacak ve öğrenciler tatil yapabilecekler. Ancak, eğitim takvimindeki değişiklikler için resmi duyuruların takip edilmesi önemlidir.

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