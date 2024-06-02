MEB’den mini tatil takvimi; ’LGS sonrası 3 Haziran’da okullar tatil mi’ sorusu netleşti! 5.6.7.8. sınıflar ve öğretmenler...

3 Haziran Tatil Mi?

3 Haziran tarihinde okullar tatil değildir. Öğrenciler ve veliler için bu tarih, normal eğitim ve öğretim sürecinin devam ettiği bir gün olarak kabul edilmektedir. Herhangi bir değişiklik veya resmi bir tatil ilan edilmesi durumunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyurular takip edilmelidir. Şu an için 3 Haziran'da okulların tatil olduğuna dair herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır. Eğitim planlamalarınızı ve günlük programlarınızı buna göre düzenleyebilirsiniz. Herkese başarılı bir eğitim öğretim dönemi dileriz.