LGS zor muydu kolay mıydı? LGS ÖĞRENCİ SINAV YORUMLARI 2024! Matematik, Türkçe, Fen nasıldı? LGS sınavı soruları nasıldı 2024?

LGS'YE 1 MİLYONDAN FAZLA ADAY BAŞVURDU LGS'ye girmek isteyen 8'inci sınıf öğrencileri18 Mart-2 Nisan'da isteğe bağlı olarak elektronik ortamda başvuru yaptı. MEB'den yapılan açıklamaya göre; 2 Haziran'da yapılacak LGS'ye bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurdu. Geçtiğimiz yıl öğrenciler kendi okullarında sınava girmişti.

Ancak adaylar bu yıl Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi yine il ve ilçelerde belirlenen okullarda sınava girecekler. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapılacak.

Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava alınacak. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı.