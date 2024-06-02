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LGS zor muydu kolay mıydı? LGS ÖĞRENCİ SINAV YORUMLARI 2024! Matematik, Türkçe, Fen nasıldı? LGS sınavı soruları nasıldı 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Öğrencilerin sınav sonrası en merak ettiği konulardan biri ise sınavın zorluk derecesiydi. LGS 2024, sosyal medyada yoğun bir şekilde tartışıldı.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 10:28 Güncelleme 02 Haziran 2024, 10:28
LGS zor muydu kolay mıydı? LGS ÖĞRENCİ SINAV YORUMLARI 2024! Matematik, Türkçe, Fen nasıldı? LGS sınavı soruları nasıldı 2024?

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2 Haziran Pazar günü, binlerce adayın katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, adaylar arasında yoğun araştırmalara neden oldu. İyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler, sınavın ardından LGS'nin zorluk derecesi hakkında görüşlerini paylaşmaya başlayacak.

LGS SINAV YORUMLARI 2024

LGS 2024 bu yıl 2 Haziran Pazar günü gerçekleştiriliyor.

Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak ve saat 12.50'de sınav sona erecek. LGS'de 50 soruluk sözel alandan oluşacak birinci oturum 75 dakika sürecek. 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ikinci oturum ise 80 dakika sürecek. LGS sınavına ilişkin yorumlar geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

LGS'YE 1 MİLYONDAN FAZLA ADAY BAŞVURDU

LGS'ye girmek isteyen 8'inci sınıf öğrencileri18 Mart-2 Nisan'da isteğe bağlı olarak elektronik ortamda başvuru yaptı. MEB'den yapılan açıklamaya göre; 2 Haziran'da yapılacak LGS'ye bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurdu. Geçtiğimiz yıl öğrenciler kendi okullarında sınava girmişti.

Ancak adaylar bu yıl Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi yine il ve ilçelerde belirlenen okullarda sınava girecekler. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapılacak.

Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava alınacak. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı.

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