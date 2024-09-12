LGS iptal edilen soru! LGS 2024 Fen Bilimleri 13. makara sorusu iptal mi? Karar verildi...

A KİTAPÇIĞI 13. FEN SORUSU VE CEVABI

Özellikleri ve ağırlığı her yerinde aynı olan eşit bölümlendirilmiş bir tahtanın taşınması için kullanılan sistemde tavana ve tahtaya şekildeki gibi bağlanan makara esnemeyen bir ip geçiriliyor. Bu ip, işçiler tarafından şekildeki gibi tutulduğunda tahta yatay dengede kalıyor. Bu sistemde makaraların, makaraların bağlı olduğu çubukların ve ipin ağırlıkları ile sürtünmeler önemsenmemektedir.

Bu tahta, şekilde gösterilen konumdan belirli bir yüksekliğe en küçük kuvvetler uygulanarak çıkarılırken yapılan işlemde tahtanın sadece başlangıçta ve son durumda yatay dengede olduğu bilindiğine göre,

I. İşçiler ipi aynı anda çekmeye başlamıştır.

II. İşçilerin işlem boyunca çektikleri ipin uzunlukları birbirine eşittir.

III. İşçilerin başlangıçta ve son durumda ipe uyguladıkları kuvvet tahtanın ağırlığından küçüktür.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız III

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III