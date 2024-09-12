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LGS iptal edilen soru! LGS 2024 Fen Bilimleri 13. makara sorusu iptal mi? Karar verildi...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024 sınavı, 2 Haziran Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirildi. Bu yıl sınava 1 milyon 38 bin 192 öğrenci katılım gösterdi. Ancak sınavın ardından Fen Bilimleri testinde yer alan 13. soru, öğrenciler ve veliler arasında tartışmalara neden oldu. Bazı adaylar, sorunun hatalı olduğunu belirtirken, diğerleri herhangi bir problem olmadığını savundu. LGS Fen Bilimleri 13. sorusunun iptal edilip edilmediği ise son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 16:07 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 16:07
LGS iptal edilen soru! LGS 2024 Fen Bilimleri 13. makara sorusu iptal mi? Karar verildi...

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LGS 2024 sınavında Fen Bilimleri testinin 13. sorusu, sosyal medyada ve eğitim çevrelerinde tartışmaların odağı haline geldi. 2 Haziran'da düzenlenen sınavın ardından bazı öğrenci ve veliler, sorunun hatalı olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi.

LGS 2024 FEN SORUSU İPTAL Mİ ?

Tartışmalara yol açan LGS Fen 13. sorusu ile ilgili Ankara 3'ncü İdare Mahkemesi kararını verdi. 19 Ağustos 2024 tarihli bilirkişi raporunda sorunun öğrencileri farklı cevaplar vermeye yönlendirebileceği belirtildi.

Mahkeme de bu bilirkişi raporunu dikkate aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Mahkememizce hükme esas alınabilecek nitelikte bulunan bilirkişi raporundaki tespit ve değerlendirmeler dikkate alındığında, davaya konu 2024 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (LGS 2024) A Kitapçığı Sayısal Bölüm Fen Bilimleri Testinde Yer Verilen 13. sorusunun doğru cevabının bulunabilmesi için adayların üst seviye bazı kazanımlara(etki-tepki, ivme, denge, tork, eylemsizlik momenti) sahip olmaları gerektiği, farklı değerlendirme yapılma ihtimali nedeniyle 8. Sınıf seviyesine uygun olmadığı, ayrıca ip ve makaraların ağırlıklarının ve ipin kütlesinin önemsenmesine yönelik ifadelere 8. Sınıf seviyesi öğrencilerin yorum yapmasının beklenemeyeceği, bu tip ifadelerin sorunun doğru cevabını etkileyecek ifadeler olduğu, diğer yandan soruda, I. Öncülde yer verilen olguların ne olduğuna soru kökünde yer vermek yerine diğer öncüllerde yer verildiği, sorunun açık ve doğru bir şekilde anlaşılmasının mümkün olmadığı, bu nedenle sorunun 8. Sınıf seviyesinde herhangi bir yanlış anlamaya mahal vermeyecek kadar iyi hazırlanmış ya da okuyan her öğrencinin aynı anlamları çıkarabileceği kadar net olmadığı sonucuna varıldığından dava konusu edilen soruda ve cevap şıkkında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, 2577 sayılı Kanun'un 20/B maddesi uyarınca kararın tebliğini izleyen günden itibaren 5 (beş) gün içerisinde Danıştaya temyiz yolu açık olmak üzere, 09/09/2024 tarihinde oy birliğiyle karar verildi."

A KİTAPÇIĞI 13. FEN SORUSU VE CEVABI

Özellikleri ve ağırlığı her yerinde aynı olan eşit bölümlendirilmiş bir tahtanın taşınması için kullanılan sistemde tavana ve tahtaya şekildeki gibi bağlanan makara esnemeyen bir ip geçiriliyor. Bu ip, işçiler tarafından şekildeki gibi tutulduğunda tahta yatay dengede kalıyor. Bu sistemde makaraların, makaraların bağlı olduğu çubukların ve ipin ağırlıkları ile sürtünmeler önemsenmemektedir.

Bu tahta, şekilde gösterilen konumdan belirli bir yüksekliğe en küçük kuvvetler uygulanarak çıkarılırken yapılan işlemde tahtanın sadece başlangıçta ve son durumda yatay dengede olduğu bilindiğine göre,

I. İşçiler ipi aynı anda çekmeye başlamıştır.

II. İşçilerin işlem boyunca çektikleri ipin uzunlukları birbirine eşittir.

III. İşçilerin başlangıçta ve son durumda ipe uyguladıkları kuvvet tahtanın ağırlığından küçüktür.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III


Cevap: C şıkkı (MEB kitapçığına göre)

İptal edilen 13. sorunun görseliİptal edilen 13. sorunun görseli

LGS SORUSU İPTAL EDİLİRSE NE OLUR?

"Sınavlardan sonra Başkanlık veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır."

Bu madde şuan Meclise sevk edilen kanun tasarısında yer almakta olup, henüz yasalaşmadığı için yürürlüğe girmemiştir. Maddenin yasalaşması halinde, iptaline karar verilen soruların herkes için doğru kabul edilmesi uygulaması terk edilecek, iptal edilen sorular değerlendirme dışında bırakılarak, geçerli soruların puan değeri yeniden belirlenecektir.

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