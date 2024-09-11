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1. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ 2024! MEB 6.7.9.10. sınıf sınavları ne zaman? 1. dönem 1. sınav tarihleri!

9 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve öğretmenin gündeminde ilk dönemde yapılacak ortak sınavlar yer almaya başladı. Özellikle lise öğrencilerini yakından ilgilendiren ortak yazılı sınavların tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 15:18 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 15:19
1. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ 2024! MEB 6.7.9.10. sınıf sınavları ne zaman? 1. dönem 1. sınav tarihleri!

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2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü tüm illerde başladı. Öğrenciler ve öğretmenler ders başı yaparken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren ortak sınavların tarihleri de netleşti.

ORTAK SINAV TAKVİMİ

Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:



"1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,

1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,

2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025

2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025"

6 VE 7.SINIFLAR İLE 9 VE 10.SINIFLARIN ORTAK SINAVI NE ZAMAN?

Geçen yıl 6. ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.


Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:

"2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları

7. sınıf Türkçe dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi.



7. sınıf matematik dersi için 31 Aralık 2024 Salı,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,

7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

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