SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Okullar ne zaman kapanacak 2024-2025? İlk ara tatil ne zaman? MEB tatil takvimi!

Eğitim-öğretim yılının başlangıcıyla birlikte tatil takvimi de merak edilip araştırılıyor. Peki, okulların kapanmasına kaç gün kaldı? İşte 2024 yılı için okulların kapanış tarihi hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 12:54 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 12:57
Okullar ne zaman kapanacak 2024-2025? İlk ara tatil ne zaman? MEB tatil takvimi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler okulların ne zaman kapanacağını merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, ilkokul, ortaokul ve liselerde okulların kapanış tarihi belli oldu. Peki, 2024 yılında okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2024?

Okullar, 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. 10 Eylül günü itibarıyla okulların kapanmasına 283 gün vardır. Buna göre, okullar bu tarihte sona erecek ve öğrenciler uzun bir tatile çıkacak.

2024-2025 eğitim yılı da 20 Haziran 2025'te tamamlanmış olacak. Millî Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu tarih okulların kapanış günü olarak açıklandı.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI SAYAÇ

10 Eylül günü itibarıyla, okulların kapanmasına 283 gün vardır. Okulların kapanacağı tarih, 20 Haziran 2025'e denk gelmektedir.

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN 2024-2025?

Okullarda birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025'te başlayıp 31 Ocak 2025'te sona erecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK’dan CHP’ye ’eş başkanlık’ modeli! Tüzük kurultayı elebaşı Bese Hozat’a umut oldu: Sivas’taki kongre anlamlı
Yerlikaya Narin cinayetinde aileye neden başsağlığı dilemedi? | Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara inceleme
Türk Telekom
Ölüm sessizliğinde bir köy, yalan beyan, delil karartma girişimi... Narin cinayetinde yanıt bekleyen 2 soru! Tavşantepe’den gelen pis koku
Galatasaray’da Ryan Kent vakası!
2025 asgari ücret ne kadar olacak? OVP sonrası yeni tahmin geldi | 2025 asgari ücret 25 bin TL olacak mı?
İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın oğlu konuştu! Narin Güran’a neden kıydılar? O gece evde neler yaşandı? Şoke edici sözler
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile yağış uyarısı! İstanbullu yarına dikkat
Fenerbahçe karşısında yıldızlaşmıştı! Galatasaray’dan sürpriz hamle
Cinayet itirafı ses kaydında! Mühendis kocaya doktor eşten kan donduran plan! Önce kuvette sonra derede...
Trump mı Harris mi? Biden’dan sonra gözler ilk canlı yayın karşılaşmasında
Narin Güran cinayetinde 3. kişi şüphesi! 24 şüpheli için ek gözaltı süresi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil oluyor!
İsrail 28 Ağustos’ta düğmeye bastı! Gazze’de ilhak planı o isimde saklı
Beşiktaş’tan Galatasaray’a dev çalım!
CHP’li belediyeye körfezi kirletmesi nedeniyle 1.8 milyon TL ceza kesildi
SON DAKİKA