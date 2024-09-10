Okullar ne zaman kapanacak 2024-2025? İlk ara tatil ne zaman? MEB tatil takvimi!

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2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler okulların ne zaman kapanacağını merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, ilkokul, ortaokul ve liselerde okulların kapanış tarihi belli oldu. Peki, 2024 yılında okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2024? Okullar, 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. 10 Eylül günü itibarıyla okulların kapanmasına 283 gün vardır. Buna göre, okullar bu tarihte sona erecek ve öğrenciler uzun bir tatile çıkacak.