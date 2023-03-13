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    • Eğitim
    • 13.03.2023 12:10
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    • 13.03.2023 12:11
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    LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2023? LGS başvurusu nasıl yapılır, otomatik mi? İşte başvuru şartları ve formu

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Haziran'da uygulanacak LGS sınavının başvuru kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda sınav saati, süresi ve diğer bir çok detaya yer verildi. Peki LGS başvuruları ne zaman? LGS başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Sınavda hangi konular çıkacak? İşte merak edilenler.

    LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2023?

    LGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023 LGS sınav kılavuzu yayımlandı. Peki LGS başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte sınava dair bilgiler...

    LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN NASIL YAPILACAK?

    2023 LGS başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki öğrenciler hariç merkezi olarak Bakanlık tarafından 3-13 Nisan'da yapılacak.

    LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıklamasında ''Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen iller olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'daki öğrencilerimiz için de özel önlemler aldık. 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecekler. Bu durumda olan öğrencilerimiz, başvuru döneminde sınava gireceği il ve ilçe tercihini yapabilecekler. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan öğrencilerden il ve ilçe tercihinde bulunmayanların sınava gireceği okulları Bakanlık olarak belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Başvuru işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden bilgileri güncel olmayan öğrenciler bu durumu, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bildirecekler. Okul müdürlükleri, öğrencilerin bilgilerini (fotoğraf, MERNİS-nüfus kayıtları, zorunlu yabancı dil, muafiyet durumları, denklik kayıtları, sınav tedbir hizmeti gibi) 13 Nisan 2023'e kadar kontrol ederek gerekli güncelleme işlemlerini tamamlayacaklar. Öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlükleri sorumlu olacak.

    LGS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.

        LGS SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

        Kılavuza göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

        LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

        LGS BAŞVURU ŞARTLARI

        LGS sınavına ortaokul'un son sınıf öğrencileri yani 8. sınıf öğrencileri başvurmaktadır. Sınava girebilecek 8. sınıf öğrencileri yüzdelik olarak yüzde 70 girdiği sınav puanı, yüzde 30 ise diploma notuyla liselere yerleştirilmektedir.
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        Haberler Eğitim LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2023? LGS başvurusu nasıl yapılır, otomatik mi? İşte başvuru şartları ve formu
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