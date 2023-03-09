YÖK ve MEB’den flaş karar, kaldırıldı! Mahmut Özer ’’Muaf’’ diyerek duyurdu! ÖSYM, YKS- LGS uyarısı! Ortaokul 8 ve lise 12. sınıflar için geçerli!

YKS ve LGS sınavına az bir süre kala son dakika açıklamalar peş peşe geliyor. Hem ortaokul hem lise öğrencilerini ilgilendiriyor. Kahramanmaraş depremi sonrası adaylar sınavların ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. Bir süredir beklenen açıklama geldi. Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde YKS ve LGS konuları hakkında alınan kararı duyurmuştu. Bugün de bir açıklama YÖK'ten geldi. Peki YKS, LGS sınavları ne zaman? LGS ve YKS'de hangi konular çıkacak? 2. dönem konuları çıkmayacak mı? İşte son dakika gelişmelerin tüm detayları...