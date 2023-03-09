YÖK ve MEB'den flaş karar, kaldırıldı! Mahmut Özer ''Muaf'' diyerek duyurdu! ÖSYM, YKS- LGS uyarısı! Ortaokul 8 ve lise 12. sınıflar için geçerli!
Milyonlarca LGS ve YKS adayını ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer daha önce açıklamıştı. YÖK son dakika duyurusunda kaldırıldığını duyurdu. YÖK'ün konuya ilişkin kararı ÖSYM'ye bildirilerek uygulamaya konuldu. YKS sınavı 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. Adaylar 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testine (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), öğleden sonra oturumunda da Yabancı Dil Testine (YDT) katılacak. MEB'in LGS sınav tarihi ise henüz duyurulmadı.İşte YÖK'ten flaş kararın detaylar...
YKS ve LGS sınavına az bir süre kala son dakika açıklamalar peş peşe geliyor. Hem ortaokul hem lise öğrencilerini ilgilendiriyor. Kahramanmaraş depremi sonrası adaylar sınavların ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. Bir süredir beklenen açıklama geldi. Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde YKS ve LGS konuları hakkında alınan kararı duyurmuştu. Bugün de bir açıklama YÖK'ten geldi. Peki YKS, LGS sınavları ne zaman? LGS ve YKS'de hangi konular çıkacak? 2. dönem konuları çıkmayacak mı? İşte son dakika gelişmelerin tüm detayları...
Bu gerekçeyle YKS ile ilgili durum değerlendirmesi yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bilindiği üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemleri, imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri de alarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır.
Kurulumuz kanunun kendisine verdiği yetkiyi kullanmak suretiyle ülkemizde yaşanan bu olağanüstü şartları da göz önünde bulundurarak, ortaöğretim kurumlarında devam etmekte olan 12. sınıf ikinci dönemi öğrenimine ilişkin müfredattan öğrencilerimizi muaf tutarak 2023 YKS'de soru sorulmamasına karar vermiştir. Alınan karar, ÖSYM'ye bildirilerek uygulamaya konulmuştur."