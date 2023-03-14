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    • Eğitim
    • 14.03.2023 10:11
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    • 14.03.2023 10:13
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    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! Deprem bölgesindeki 242 bin 904 öğrenci diğer illere nakledildi

    Depremden etkilenen 10 ildeki 242 bin 904 öğrencinin diğer illere nakil işlemleri tamamlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "Evlatlarımızın eğitim süreçlerini destekleyerek her zaman yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

    10 ilde 242 bin 904 nakil!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerde eğitim gören öğrencilerin diğer illere nakillerine ilişkin, "Bugün itibarıyla 10 ilimizden 242 bin 904 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik." değerlendirmesini yaptı.

    "EVLATLARIMIZIN HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIZ"
    Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla 10 ilimizden 242 bin 904 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerini destekleyerek her zaman yanlarında olacağız." ifadesini kullandı.

    Nakil işlemleri gerçekleştirilen 242 bin 904 öğrencinin şehirlere göre dağılımında 33 bin 142 öğrenciyle Ankara ilk sırada yer aldı.

    Mersin'e 22 bin 300, Antalya'ya 21 bin 832, İstanbul'a 18 bin 452, Konya'ya 13 bin 181, İzmir'e 9 bin 797, Kayseri'ye 8 bin 16, Bursa'ya 7 bin 466, Muğla'ya 6 bin 674, Aydın'a 5 bin 260, Elazığ'a 5 bin 97 öğrencinin nakil işlemi gerçekleştirildi.

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    Haberler Eğitim Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! Deprem bölgesindeki 242 bin 904 öğrenci diğer illere nakledildi
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