LGS BAŞVURU KILAVUZU PDF! MEB LGS sınav kılavuzu yayımlandı mı? 2023 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hangi illerde yapılacak?

Başvuru işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden bilgileri güncel olmayan öğrenciler bu durumu, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bildirecekler. Okul müdürlükleri, öğrencilerin bilgilerini (fotoğraf, MERNİS-nüfus kayıtları, zorunlu yabancı dil, muafiyet durumları, denklik kayıtları, sınav tedbir hizmeti gibi) 13 Nisan 2023'e kadar kontrol ederek gerekli güncelleme işlemlerini tamamlayacaklar. Öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlükleri sorumlu olacak.



Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.





Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.



Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebepten başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine 30 Mayıs'a kadar başvuru yapacaklar.