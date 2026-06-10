2026-DUS 1. Dönem tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? ÖSYM AİS tercih ekranı

YERLEŞTİRMEDE PUAN VE TERCİH SIRASI BELİRLEYİCİ OLACAK

Adaylar programlara; sınav puanları, tercih sıraları ve kontenjan durumları dikkate alınarak bilgisayar ortamında yerleştirilecek.

Uzmanlık eğitimi almak isteyen adayların tercih listelerini hazırlarken programların özel koşullarını dikkatle incelemeleri ve gerçekten eğitim görmek istedikleri bölümleri üst sıralara yazmaları öneriliyor.

DUS SINAVI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

2026 DUS 1. dönem tercihleri ne zaman yapılacak?

Tercih işlemleri 10 Haziran 2026 saat 10.30'da başlayacak ve 16 Haziran 2026 saat 23.59'da sona erecek.

DUS tercihleri nereden yapılacak?

Adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle gerçekleştirebilecek.

Tercihlerimi yaptıktan sonra değiştirebilir miyim?

Evet. Tercih süresi boyunca tercih listenizi güncelleyebilir, değiştirebilir veya iptal ederek yeniden oluşturabilirsiniz.

Tercih süresi bittikten sonra değişiklik yapılabilir mi?

Hayır. Tercih süresinin sona ermesinin ardından yapılan değişiklik, düzeltme veya iptal talepleri kabul edilmeyecek.

2026 DUS'ta en fazla kaç tercih yapılabilecek?

Adaylar en fazla 30 tercih yapabilecek.

Tercih yapabilmek için en az kaç puan almak gerekiyor?

Yerleştirmeye esas alınan Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı puanının en az 45 olması gerekiyor.

45 puanın altında kalan adaylar tercih yapabilir mi?

Hayır. 45 puanın altında puan alan adaylar yerleştirme sürecine dahil edilmeyecek.

Yabancı dil şartı zorunlu mu?

Evet. DUS yerleştirmelerinde yabancı dil yeterliliği zorunlu koşullar arasında yer alıyor.

Yabancı dil şartını sağlamayan adaylar yerleştirilebilir mi?

Yerleştirilmiş olsalar bile yabancı dil şartını karşılamayan adayların atamaları yapılmayacak.

ÖSYM kayıtlarında yabancı dil bilgisi bulunmayan adaylar ne yapmalı?

Tercih sürecinden önce gerekli yabancı dil belgelerini ÖSYM'ye ulaştırmaları gerekiyor.

Yerleştirmeler nasıl yapılacak?

Yerleştirmeler; adayların sınav puanları, tercih sıraları ve program kontenjanları dikkate alınarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.

2026-DUS 2. Dönem sınavı ne zaman yapılacak?

2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 2. Dönem, 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

2026-DUS 2. Dönem başvuruları ne zaman alınacak?

Sınav başvuruları 16-24 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Geç başvuru günü ne zaman?

2026-DUS 2. Dönem geç başvuru işlemleri 1 Ekim 2026 tarihinde saat 23.59'a kadar gerçekleştirilebilecek.

2026-DUS 2. Dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları 26 Kasım 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

DUS yılda kaç kez yapılıyor?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), ÖSYM tarafından yılda iki dönem halinde düzenleniyor. 2026 yılının ikinci dönem sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

Ezgi Polat Takvim.com.tr Eğitim