LGS 2026 başvuru kılavuzu yayımlandı: Sınav takvimi ve yeni kurallar belli oldu

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2026 LGS kapsamındaki merkezî sınav başvuruları 23 Mart - 10 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. 14 Haziran 2026'da gerçekleşecek sınavda bu yıl ilk kez, başvuru sırasında talep eden öğrencilere oturum arasında ücretsiz beslenme paketi sunulacak.

  • MEB tarafından açıklanan 2026 LGS takviminde sınav 14 Haziran 2026'da yapılacak, başvurular 23 Mart - 10 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak.
  • Sınav sonuçları 10 Temmuz 2026'da açıklanacak, tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026'da yapılacak ve yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026'da ilan edilecek.
  • İki oturum arasındaki dinlenme süresinde velisi tarafından talep edilen öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su içeren ücretsiz beslenme paketi dağıtılacak.
  • Görme yetersizliği olan öğrenciler tek kişilik salonlarda 20 dakika ek süreyle sınava girecek, 18 punto büyük kitapçık veya okuyucu desteği sunulacak.
  • Sınavda sözel bölümde 50 soru için 75 dakika, sayısal bölümde 40 soru için 80 dakika süre verilecek ve 8. sınıf müfredatı kapsanacak.

Ortaokul son sınıf öğrencilerinin heyecanla beklediği 2026 LGS takvimi netleşti; MEB'in açıklamasına göre veliler başvuruları 23 Mart'tan itibaren e-Okul üzerinden yapabilecek. Sınavın uygulama esaslarını belirleyen yeni kılavuzda, görme yetersizliği olan öğrenciler için genişletilmiş haklar ve sınav günü dağıtılacak enerji paketleri dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

LGS 2026 BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan 2026 LGS başvuru ve uygulama kılavuzuna göre, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav başvuruları 23 Mart ile 10 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Okul üzerinden yapılabilecek. 14 Haziran'da uygulanacak sınavın sonuçları 10 Temmuz'da ilan edilecek ve bu yıl ilk kez başvuru esnasında talep eden öğrencilere sınav arasında ücretsiz beslenme paketi sunulacak.

LGS 2026 SINAV TAKVİMİ VE ÖNEMLİ TARİHLER

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre, öğrencilerin ve velilerin takip etmesi gereken kritik tarihler şu şekilde;

SüreçTarih
Başvuru Dönemi23 Mart - 10 Nisan 2026
Okul Müdürlüğü Onay Son Tarihi13 Nisan 2026
Sınav Giriş Belgelerinin İlanı3 Haziran 2026
Sınav Tarihi14 Haziran 2026
Sonuçların Açıklanması10 Temmuz 2026
Tercih İşlemleri13 - 24 Temmuz 2026
Yerleştirme Sonuçlarının İlanı5 Ağustos 2026

SINAVDA YENİ DÖNEM: BESLENME PAKETİ VE KAPSAM

Bu yılki sınavın en dikkat çekici yeniliği, iki oturum arasındaki dinlenme süresinde uygulanacak. MEB, öğrenci sağlığını ve odaklanmasını desteklemek amacıyla ücretsiz beslenme paketi uygulamasını başlatıyor.

  • Paket İçeriği: Kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su.

  • Şartlar: Bu paket yalnızca başvuru sırasında velisi tarafından onay verilen ve talep eden öğrencilere dağıtılacak.

  • Sınav İçeriği: 8. sınıf müfredatını kapsayan sınavda; sözel bölümde 50 soru (75 dakika), sayısal bölümde ise 40 soru (80 dakika) yer alacak.

ENGELSİZSINAV: GÖRME YETERSİZLİĞİ OLANLARA ÖZEL DÜZENLEME

Kılavuzda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için pozitif ayrımcılık içeren maddeler genişletildi. Az gören ve total düzeyde görme yetersizliği olan öğrenciler için şu imkanlar sağlanacak:

  • Tüm öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava girecek.

  • Standart süreye ek olarak 20 dakika ek süre verilecek.

  • İhtiyaca göre 18 punto büyük kitapçık, okuyucu veya kodlayıcı desteği sunulacak.

  • Şekilli ve grafikli soruların yerine eş değer metin soruları hazırlanacak.

EDİTÖR NOTU

MEB'in bu yılki kılavuzda "beslenme paketi" detayına yer vermesi, sınavın sadece akademik bir ölçme değil, aynı zamanda öğrenci refahını gözeten bir süreç olarak kurgulandığını gösteriyor.

Toplam 90 sorudan oluşan LGS maratonu iki ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecek. (Fotoğraflar X ve Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

MERAK EDİLENLER

LGS 2026 başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Başvurular 23 Mart - 10 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden öğrenci velileri tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilir.

Sınavda beslenme paketi almak zorunlu mu?

Hayır, zorunlu değildir. Beslenme paketi sadece başvuru sırasında velisi tarafından talep edilen ve onay verilen öğrencilere ücretsiz olarak verilecektir.

LGS 2026 sınav giriş belgeleri ne zaman alınacak?

Fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlüklerinden teslim alınabilecektir.

Sınav sonuçları ne zaman ve nereden öğrenilir?

Sonuçlar 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek; adaylara ayrıca posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Tercih ve nakil işlemleri hangi tarihlerde yapılacak?

Ana tercihler 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında, yerleştirmeye esas nakil başvuruları ise 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

