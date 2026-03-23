Ortaokul son sınıf öğrencilerinin heyecanla beklediği 2026 LGS takvimi netleşti; MEB'in açıklamasına göre veliler başvuruları 23 Mart'tan itibaren e-Okul üzerinden yapabilecek. Sınavın uygulama esaslarını belirleyen yeni kılavuzda, görme yetersizliği olan öğrenciler için genişletilmiş haklar ve sınav günü dağıtılacak enerji paketleri dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.
LGS 2026 BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan 2026 LGS başvuru ve uygulama kılavuzuna göre, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav başvuruları 23 Mart ile 10 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Okul üzerinden yapılabilecek. 14 Haziran'da uygulanacak sınavın sonuçları 10 Temmuz'da ilan edilecek ve bu yıl ilk kez başvuru esnasında talep eden öğrencilere sınav arasında ücretsiz beslenme paketi sunulacak.
LGS 2026 SINAV TAKVİMİ VE ÖNEMLİ TARİHLER
Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre, öğrencilerin ve velilerin takip etmesi gereken kritik tarihler şu şekilde;
|Süreç
|Tarih
|Başvuru Dönemi
|23 Mart - 10 Nisan 2026
|Okul Müdürlüğü Onay Son Tarihi
|13 Nisan 2026
|Sınav Giriş Belgelerinin İlanı
|3 Haziran 2026
|Sınav Tarihi
|14 Haziran 2026
|Sonuçların Açıklanması
|10 Temmuz 2026
|Tercih İşlemleri
|13 - 24 Temmuz 2026
|Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
|5 Ağustos 2026
SINAVDA YENİ DÖNEM: BESLENME PAKETİ VE KAPSAM
Bu yılki sınavın en dikkat çekici yeniliği, iki oturum arasındaki dinlenme süresinde uygulanacak. MEB, öğrenci sağlığını ve odaklanmasını desteklemek amacıyla ücretsiz beslenme paketi uygulamasını başlatıyor.
Paket İçeriği: Kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su.
Şartlar: Bu paket yalnızca başvuru sırasında velisi tarafından onay verilen ve talep eden öğrencilere dağıtılacak.
Sınav İçeriği: 8. sınıf müfredatını kapsayan sınavda; sözel bölümde 50 soru (75 dakika), sayısal bölümde ise 40 soru (80 dakika) yer alacak.
ENGELSİZSINAV: GÖRME YETERSİZLİĞİ OLANLARA ÖZEL DÜZENLEME
Kılavuzda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için pozitif ayrımcılık içeren maddeler genişletildi. Az gören ve total düzeyde görme yetersizliği olan öğrenciler için şu imkanlar sağlanacak:
Tüm öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava girecek.
Standart süreye ek olarak 20 dakika ek süre verilecek.
İhtiyaca göre 18 punto büyük kitapçık, okuyucu veya kodlayıcı desteği sunulacak.
Şekilli ve grafikli soruların yerine eş değer metin soruları hazırlanacak.
EDİTÖR NOTU
MEB'in bu yılki kılavuzda "beslenme paketi" detayına yer vermesi, sınavın sadece akademik bir ölçme değil, aynı zamanda öğrenci refahını gözeten bir süreç olarak kurgulandığını gösteriyor.
MERAK EDİLENLER
LGS 2026 başvuruları nereden ve nasıl yapılır?
Başvurular 23 Mart - 10 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden öğrenci velileri tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilir.
Hayır, zorunlu değildir. Beslenme paketi sadece başvuru sırasında velisi tarafından talep edilen ve onay verilen öğrencilere ücretsiz olarak verilecektir.
Fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlüklerinden teslim alınabilecektir.
Sonuçlar 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek; adaylara ayrıca posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
Ana tercihler 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında, yerleştirmeye esas nakil başvuruları ise 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.