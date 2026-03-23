Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav haziran ayında uygulanacak. SINAVDA YENİ DÖNEM: BESLENME PAKETİ VE KAPSAM Bu yılki sınavın en dikkat çekici yeniliği, iki oturum arasındaki dinlenme süresinde uygulanacak. MEB, öğrenci sağlığını ve odaklanmasını desteklemek amacıyla ücretsiz beslenme paketi uygulamasını başlatıyor. Paket İçeriği: Kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su.

Şartlar: Bu paket yalnızca başvuru sırasında velisi tarafından onay verilen ve talep eden öğrencilere dağıtılacak.

Sınav İçeriği: 8. sınıf müfredatını kapsayan sınavda; sözel bölümde 50 soru (75 dakika), sayısal bölümde ise 40 soru (80 dakika) yer alacak.

Görme yetersizliği olan öğrencilere 20 dakika ek süre ve tek kişilik salon imkanı sağlanacak. ENGELSİZSINAV: GÖRME YETERSİZLİĞİ OLANLARA ÖZEL DÜZENLEME Kılavuzda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için pozitif ayrımcılık içeren maddeler genişletildi. Az gören ve total düzeyde görme yetersizliği olan öğrenciler için şu imkanlar sağlanacak: Tüm öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava girecek.

Standart süreye ek olarak 20 dakika ek süre verilecek.

İhtiyaca göre 18 punto büyük kitapçık, okuyucu veya kodlayıcı desteği sunulacak.

Şekilli ve grafikli soruların yerine eş değer metin soruları hazırlanacak.