Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster AK Parti'nin hazırladığı Yükseköğretim Kanunu teklifi ile 1 Temmuz 2022 sonrasında öğrenimini yarıda bırakan binlerce öğrenciye af getirilecek.

Aftan yararlanmak isteyen ön lisans ve lisans öğrencilerinin kayıtlı oldukları programın toplam eğitim süresinin en az yarısını tamamlamış olması şartı aranacak.

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de öğrenci affına dahil edilmesi için teknik çalışmalar sürüyor.

Terör örgütü propagandası yapan, şiddet veya nefret amaçlı bildiri dağıtan öğrencilere bir yarıyıl uzaklaştırma cezası getirilecek.

Kanun teklifinin nihai şekli değerlendirmelerin ardından netleşecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

AK Parti'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı Yükseköğretim Kanunu teklifinde öğrenci affına ilişkin yeni model gündemde. Kapsamı ve şartlarına ilişkin detayların şekillenmeye başladığı düzenlemeye göre, öğrenci affı 1 Temmuz 2022 sonrasında öğrenimini yarıda bırakanları kapsayacak. Böylece son yıllarda çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilen ya da kaydını yenilemeyen öğrenciler sisteme geri dönecek. En son 2022 yılında çıkarılan af ile 4 milyondan fazla öğrenciye üniversiteye dönme hakkı verilmişti. Yeni düzenlemeden de binlerce öğrencinin yararlanması bekleniyor.

YARISINI OKUMA ŞARTI OLACAK



Aftan yararlanmak isteyen ön lisans ve lisans öğrencilerinin, kayıtlı oldukları programın toplam eğitim süresinin en az yarısını tamamlamış olmasına bakılacak. Örneğin 4 yıllık bir lisans programında okuyan öğrencinin en az 2 yıl (4 dönem) kayıt yaptırmış olması şartı aranacak.