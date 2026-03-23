Üniversiteye dönüş yolunda yeni model

Uzun süredir üzerinde çalışılan Yükseköğretim Kanunu teklifinde öğrenci affına ilişkin yeni bir model gündeme geldi. Düzenlemeye göre 1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteyle ilişiği kesilenler aftan yararlanabilecek, başvuru için program süresinin en az yarısının tamamlanmış olması şartı aranacak.

Üniversiteye dönüş yolunda yeni model
  • AK Parti'nin hazırladığı Yükseköğretim Kanunu teklifi ile 1 Temmuz 2022 sonrasında öğrenimini yarıda bırakan binlerce öğrenciye af getirilecek.
  • Aftan yararlanmak isteyen ön lisans ve lisans öğrencilerinin kayıtlı oldukları programın toplam eğitim süresinin en az yarısını tamamlamış olması şartı aranacak.
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de öğrenci affına dahil edilmesi için teknik çalışmalar sürüyor.
  • Terör örgütü propagandası yapan, şiddet veya nefret amaçlı bildiri dağıtan öğrencilere bir yarıyıl uzaklaştırma cezası getirilecek.
  • Kanun teklifinin nihai şekli değerlendirmelerin ardından netleşecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

AK Parti'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı Yükseköğretim Kanunu teklifinde öğrenci affına ilişkin yeni model gündemde. Kapsamı ve şartlarına ilişkin detayların şekillenmeye başladığı düzenlemeye göre, öğrenci affı 1 Temmuz 2022 sonrasında öğrenimini yarıda bırakanları kapsayacak. Böylece son yıllarda çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilen ya da kaydını yenilemeyen öğrenciler sisteme geri dönecek. En son 2022 yılında çıkarılan af ile 4 milyondan fazla öğrenciye üniversiteye dönme hakkı verilmişti. Yeni düzenlemeden de binlerce öğrencinin yararlanması bekleniyor.

Üniversiteye dönüş yolunda yeni model-2

YARISINI OKUMA ŞARTI OLACAK

Aftan yararlanmak isteyen ön lisans ve lisans öğrencilerinin, kayıtlı oldukları programın toplam eğitim süresinin en az yarısını tamamlamış olmasına bakılacak. Örneğin 4 yıllık bir lisans programında okuyan öğrencinin en az 2 yıl (4 dönem) kayıt yaptırmış olması şartı aranacak.

Üniversiteye dönüş yolunda yeni model-3

LİSANSÜSTÜNÜ DE KAPSAYABİLİR

Çalışma yalnızca lisans ve ön lisansla sınırlı tutulmayabilir. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik alternatif modeller de masada. Tez döneminde eğitimini bırakan, tezi reddedilen ya da programdan ayrılan lisansüstü öğrencilerin de affa dahil edilmesi için teknik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Taslakta ayrıca, öğretim üyelerinin hâlihazırda 67 olan yaş haddinin 72'ye çıkarılması üzerinde de duruluyor.

Üniversiteye dönüş yolunda yeni model-4

DİSİPLİN CEZALARI AĞIRLAŞACAK

Terör örgütü propagandası yapan, örgüt adına faaliyette bulunan, üniversitelerde şiddet veya nefret amaçlı bildiri, afiş ve pankart asan ve dağıtanlara disiplin cezası da yolda. Bu öğrencilere bir yarıyıl uzaklaştırma verilmesi öngörülüyor. Başkası adına tez ve makale yazanlar ile bu şekilde üretilen materyalleri kullananlar hakkında cezai yaptırım düşünülüyor. Bu kişilerin ünvanlarının geri alınması ve meslekten çıkarılmaları da gündemde.

Üniversiteye dönüş yolunda yeni model-5

SİSTEM İŞLEVSEL HALE GELECEK

Düzenleme hem eğitim hakkını genişletmeyi hem de yükseköğretimde biriken dosyaları temizleyerek sistemi daha işlevsel hâle getirmeyi amaçlıyor. Teklifin nihai şekli, yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşecek. Kanun teklifinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

