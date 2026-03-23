Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Milli Eğitim Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu iş birliğinde hazırlanan finansal okuryazarlık dersi yarın ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki tüm okullarda birinci ders saatinde işlenecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında finansal okuryazarlık temel beceri olarak ele alınıyor ve EBA ile ÖBA üzerinden dijital içerikler geliştirildi.

Derste yasa dışı bahis ve sanal kumar gibi tehlikelere karşı uyarılar ile bütçe planlama ve kaynakların etkili kullanımı konuları işlenecek.

Öğretmenlerin branşı fark etmeksizin tüm seviyelere hazırlanan ders planları ve materyalleri EBA üzerinden yayımlandı.

Ders içeriklerine https://www.eba.gov.tr/dijital-teknolojiler adresindeki finansal okuryazarlık alanından erişilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu iş birliğinde hazırlanan finansal okuryazarlık dersi içerikleri, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki tüm okullarda yarın 1'inci ders saatinde ortak olarak işlenecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, finansal okuryazarlık artık sadece bir bilgi değil, öğrencilerin hayat boyu kullanacağı temel bir beceri olarak ele alınıyor. Bu doğrultuda; öğrenciler için EBA, öğretmen ve idareciler için ise ÖBA üzerinden dijital içerikler ve ders planları geliştiriliyor.



Finansal okuryazarlık dersi yarın ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki tüm okullarda birinci ders saatinde işlenecek. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.) Yapılan çalışmalar doğrultusunda, tüm öğrencilerin finansal okuryazarlığa dair farkındalık ve bilinç düzeylerinin geliştirilmesi amacıyla yarın temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm okullarda 1'inci ders saati, ortak şekilde finansal okuryazarlık dersi olarak işlenecek. Öğretmenin branşı fark etmeksizin ilkokul, ortaokul ve lise seviyeleri için hazırlanan ders planları ve materyalleri EBA üzerinden yayımlandı.

