CANLI YAYIN
Geri

Türkiye genelinde yarın ilk ders: Finansal okuryazarlık

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) iş birliğiyle hazırlanan finansal okuryazarlık dersi, yarın Türkiye genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 1'inci ders saatinde ortak olarak işlenecek. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirilen bu uygulama ile öğrencilerin bütçe planlama ve kaynak kullanımı konularında bilinçlendirilmesi; özellikle yasa dışı bahis, sanal kumar ve dijital dolandırıcılık risklerine karşı farkındalık kazanmaları hedefleniyor.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu iş birliğinde hazırlanan finansal okuryazarlık dersi içerikleri, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki tüm okullarda yarın 1'inci ders saatinde ortak olarak işlenecek.


Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, finansal okuryazarlık artık sadece bir bilgi değil, öğrencilerin hayat boyu kullanacağı temel bir beceri olarak ele alınıyor. Bu doğrultuda; öğrenciler için EBA, öğretmen ve idareciler için ise ÖBA üzerinden dijital içerikler ve ders planları geliştiriliyor.

Finansal okuryazarlık dersi yarın ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki tüm okullarda birinci ders saatinde işlenecek.

Yapılan çalışmalar doğrultusunda, tüm öğrencilerin finansal okuryazarlığa dair farkındalık ve bilinç düzeylerinin geliştirilmesi amacıyla yarın temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm okullarda 1'inci ders saati, ortak şekilde finansal okuryazarlık dersi olarak işlenecek. Öğretmenin branşı fark etmeksizin ilkokul, ortaokul ve lise seviyeleri için hazırlanan ders planları ve materyalleri EBA üzerinden yayımlandı.

YASA DIŞI BAHİS VE KUMARA KARŞI FARKINDALIK

Derste, teknoloji ve dijital platformların hayatın her alanında yer almasının, işleri hızlandırıp kolaylaştırdığına ancak bununla birlikte bu platformların, kötü niyetli kişiler için yeni dolandırıcılık yöntemlerine zemin hazırladığına dikkat çekilecek. Yasa dışı bahis ve sanal kumar gibi tehlikelere karşı uyarılara yer verilecek derste ayrıca bütçe planlama, kaynakların etkili kullanımı gibi konu başlıklarında öğrenciler bilgilendirilecek. Ders planları ve içeriklerine https://www.eba.gov.tr/dijital-teknolojiler adresinde yer alan 'finansal okuryazarlık' alanından erişilebilecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler