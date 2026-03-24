2026 MSÜ sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS sorgulama ekranı

1 Mart'ta gerçekleştirilen 2026 MSÜ sınav sonuçları adayların erişimine açıldı. Askeri öğrenci adayları, puanlarını ve başarı sıralamalarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden anlık olarak görüntüleyebiliyor. Peki MSÜ ham puan hesaplaması nasıl yapıldı ve puan türleri neler? İşte 2026-MSÜ sonuç sorgulama ekranı ve değerlendirme sürecine dair tüm detaylar.

1 Mart 2026 Tarihinde Gerçekleştirilen 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2026-Msü) Değerlendirme Süreci Tamamlandı.

1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2026-MSÜ) değerlendirme süreci tamamlandı.

Sınava Katılan Adaylar, Sonuçlarını 24 Mart 2026 Saat 10.05 İtibarıyla Ösym'nin Sonuç Sistemi Üzerinden T.C. Kimlik Numaraları Ve Aday Şifreleriyle...

Sınava katılan adaylar, sonuçlarını 24 Mart 2026 saat 10.05 itibarıyla ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.

Ham Puan Hesaplamasında Hangi Yöntem Kullanıldı? Değerlendirme Sürecinde İlk Adım Olarak Adayların Doğru Ve Yanlış Cevap Sayıları Belirlendi. Ardından, Doğru...

HAM PUAN HESAPLAMASINDA HANGİ YÖNTEM KULLANILDI?

Değerlendirme sürecinde ilk adım olarak adayların doğru ve yanlış cevap sayıları belirlendi. Ardından, doğru cevap sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılarak ham puan elde edildi. Bu yöntemle her aday için test bazlı netler oluşturuldu.

Standart Puanlar Nasıl Belirlendi? Tüm Adayların İlgili Testlerden Aldığı Ham Puanlar Dikkate Alınarak Ortalama Ve Standart Sapma Hesaplandı. Bu Veriler...

STANDART PUANLAR NASIL BELİRLENDİ?

Tüm adayların ilgili testlerden aldığı ham puanlar dikkate alınarak ortalama ve standart sapma hesaplandı. Bu veriler doğrultusunda, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlar oluşturuldu. Böylece adayların başarı düzeyleri ortak bir ölçekte değerlendirildi.

Ağırlıklı Puan Ve Türlere Göre Dağılım Standart Puanların Belirlenmesinin Ardından, Her Test İçin Belirlenen Ağırlıklar Kullanılarak Adayların Ağırlıklı...

AĞIRLIKLI PUAN VE TÜRLERE GÖRE DAĞILIM

Standart puanların belirlenmesinin ardından, her test için belirlenen ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplandı. Ancak bu puanların oluşturulabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinden en az birinde 0,5 ve üzeri ham puan alması şartı arandı.

Bu koşulu sağlayan adayların puanları, 100 ile 500 aralığına dönüştürülerek dört ayrı puan türü oluşturuldu:

MSÜ-SAYISAL (SA)
MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA)
MSÜ-SÖZEL (SÖ)
MSÜ-GENEL (GN)