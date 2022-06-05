LGS 2022 SÖZEL SORULARI VE CEVAPLARI! LGS MEB Türkçe, İnkılap, Din Kültürü İngilizce sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman verilecek?

LGS 2022 MEB SÖZEL VE SAYISAL SORULARI - CEVAP ANAHTARI! LGS sözel (Türkçe, İnkılap, Din Kültürü İngilizce) ve sayısal (Matematik, Fen Bilgisi) sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran'da uygulanıyor. Sınav bittikten sonra MEB LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığını yayımlıyor. Peki LGS A-B-C-D kitapçıkları ne zaman verilecek 2022? LGS soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?
LGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı az sonra yayımlanacak. Sınavın ardından kitapçığa Takvim.com.tr'den ulaşabileceksiniz.
LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Merkezî Sınav, 05 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.
LGS'DE KAÇ SORU VAR, SÜRE NE KADAR?
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.