KYK yurt kayıtları için hangi belgeler gerekli? 2025-2026 GSB KYK yurt kayıt işlemleri…

İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR VE NE KADAR?

Yurda ilk kez yerleşen öğrencilerden alınan ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücret, yatak kullanım bedeli ve güvence bedelini kapsar. Ücret tutarı, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre değişiklik gösterebilir. Ödenecek tutar, ilgili banka ATM'lerinde veya GSB'nin "Yurt ve Kredi Ödemeleri" ekranında otomatik olarak görüntülenmektedir.