KYK yurt kayıtları için hangi belgeler gerekli? 2025-2026 GSB KYK yurt kayıt işlemleri…

KYK yurt yerleştirme sonuçları 11 Eylül 2025’te açıklandı. Öğrenciler, yerleştirildikleri yurtlara kayıt işlemlerini belirlenen takvime göre yapacak. Kayıt için gerekli belgeler ise KYK müdürlüklerine teslim edilecek. Adaylar, sonuç ekranından yurt adreslerini öğrenebilir ve kayıt sürecini buna göre planlayabilir. Peki KYK yurt kayıtları için hangi belgeler gerekiyor? 2025-2026 dönemi yurt kayıt işlemleri…

Giriş Tarihi :11 Eylül 2025 , 11:01
2025 KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler yurt kayıt işlemlerine başladı. KYK yurtlarına yerleşecek adayların belirlenen belgeleri teslim etmeleri ve yurt ücretlerini yatırmaları gerekiyor. İlk yerleştirme sonrası öğrenciler, kayıtlı oldukları okulun akademik takvimine göre yurtta konaklamaya başlayacak. Peki KYK yurt kayıtları için hangi belgeler gerekli?

KYK YURT KAYIT BELGELERİ NELERDİR?

KYK yurtlarına kayıt yaptıracak öğrencilerden istenen belgeler yurtlara göre farklılık gösterebilir. Kesin ve güncel bilgi için öğrencilerin yerleştikleri yurdun müdürlüğü ile iletişime geçmeleri önemlidir. Genel olarak kayıt sırasında talep edilen belgeler şunlardır:

◾4 adet vesikalık fotoğraf

◾Kimlik fotokopisi

◾IBAN numarası (Yurttan ayrılırken depozitonun iadesi için gereklidir)

◾Kan grubu bilgisi

◾KYK yurt ücretinin ödendiğine dair dekont

◾Öncelik belgesi (Başvuru sırasında belirtilmişse)

İLK KAYIT ÜCRETİNİ ÖDEDİKTEN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

KYK yurtlarına yerleşen öğrenciler, ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra kayıt işlemlerine devam etmelidir. Öncelikle, e-Devlet üzerinden "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısına girerek taahhütname onayı yapılmalıdır. Ardından, başvuru sonuç ekranında istenen ek belgeler varsa bunlar ilgili yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR VE NE KADAR?

Yurda ilk kez yerleşen öğrencilerden alınan ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücret, yatak kullanım bedeli ve güvence bedelini kapsar. Ücret tutarı, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre değişiklik gösterebilir. Ödenecek tutar, ilgili banka ATM'lerinde veya GSB'nin "Yurt ve Kredi Ödemeleri" ekranında otomatik olarak görüntülenmektedir.

