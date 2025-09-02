KYK yurt başvuru sonuçları 2025: KYK yurt başvuruları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, KYK yurt başvurularının e-Devlet üzerinden alınmaya başladığını duyurdu. Öğrenciler, 6 Eylül Cumartesi saat 23.59'a kadar sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecek.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekiyor. Şifresi olmayanlar PTT şubelerinden yeni şifre alabileceği gibi, internet bankacılığı, mobil imza, elektronik imza veya T.C. kimlik kartı ile de sisteme giriş yapabiliyor. Üniversite yurt başvuruları başladı

Öğrenim Bilgileri Kontrol Edilmeli Başvurular, e-Devlet sisteminde kayıtlı öğrenim bilgilerine göre değerlendirilecek. Bu nedenle öğrencilerin okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmesi büyük önem taşıyor. Yanlış veya eksik bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılabilecek.

KYK Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. Ancak kesin tarih henüz duyurulmadı. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, e-Devlet üzerinden giriş yaparak yerleştirme bilgilerine ulaşabilecek.



Detaylar netleştiğinde haberimizde de yer alacaktır. KYK YURT SONUCU SORGULAMA EKRANI