SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Galerileri

KYK yurt başvuru sonuçları 2025: KYK yurt başvuruları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercih sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında KYK yurt ve burs başvuruları geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularına ilişkin süreci başlattı. Peki KYK yurt başvuruları ve burs başvuruları ne zaman sonuçlanacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Eylül 2025 , 14:52 Güncelleme Tarihi :02 Eylül 2025 , 14:56
KYK yurt başvuru sonuçları 2025: KYK yurt başvuruları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, KYK yurt başvurularının e-Devlet üzerinden alınmaya başladığını duyurdu. Öğrenciler, 6 Eylül Cumartesi saat 23.59'a kadar sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecek.

KYK yurt başvuru sonuçları 2025: KYK yurt başvuruları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekiyor. Şifresi olmayanlar PTT şubelerinden yeni şifre alabileceği gibi, internet bankacılığı, mobil imza, elektronik imza veya T.C. kimlik kartı ile de sisteme giriş yapabiliyor.

Üniversite yurt başvuruları başladı

KYK yurt başvuru sonuçları 2025: KYK yurt başvuruları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Öğrenim Bilgileri Kontrol Edilmeli

Başvurular, e-Devlet sisteminde kayıtlı öğrenim bilgilerine göre değerlendirilecek. Bu nedenle öğrencilerin okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmesi büyük önem taşıyor.

Yanlış veya eksik bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılabilecek.

KYK yurt başvuru sonuçları 2025: KYK yurt başvuruları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. Ancak kesin tarih henüz duyurulmadı. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, e-Devlet üzerinden giriş yaparak yerleştirme bilgilerine ulaşabilecek.

Detaylar netleştiğinde haberimizde de yer alacaktır.

KYK YURT SONUCU SORGULAMA EKRANI

KYK yurt başvuru sonuçları 2025: KYK yurt başvuruları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK Burs ve Kredi Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

Yurt başvurularının ardından sırada burs ve kredi başvuruları var. GSB'nin ilerleyen günlerde duyuracağı tarihler arasında öğrenciler, yine e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.

KYK yurt başvuru sonuçları 2025: KYK yurt başvuruları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Başvuru sürecinde öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler alınacak. Değerlendirme sürecinin ardından, hak kazanan öğrencilere burs imkanı sağlanacak.

KYK yurt başvuru sonuçları 2025: KYK yurt başvuruları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Burs hakkı kazanamayan öğrenciler ise dilerlerse geri ödemeli KYK kredisi kullanabilecek.

KYK konaklama şartları 2025-2026 || KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalabilir? KYK yurt ücreti kimler ödemez?
KYK konaklama şartları 2025-2026 || KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalabilir? KYK yurt ücreti kimler ödemez?

KYK yurt başvuru sonuçları 2025: KYK yurt başvuruları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kaynak: AA, Takvim arşiv foto