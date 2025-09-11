GSB KYK yurt sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? KYK 2. yurt başvuru tarihi

Binlerce üniversite öğrencisinin heyecanla beklediği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Farklı şehirlerdeki üniversitelere yerleşen ve barınma ihtiyacı duyan öğrenciler, başvurularının sonucunu öğrenmek için sisteme akın etti. Yerleştirilen öğrenciler taahhütnamelerini onaylayarak kesin kayıt sürecine girecekken, yedekte kalanlar ise ikinci yerleştirme tarihlerini beklemeye başladı. Bu süreçte öğrencilerin atması gereken adımlar ve yedek yerleştirme takvimi büyük önem taşıyor. Peki GSB KYK yurt sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte KYK 2. yurt başvuru tarihi...