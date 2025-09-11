Kadraj Galeri Kadraj İkon GSB KYK yurt sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? KYK 2. yurt başvuru tarihi

Binlerce üniversite öğrencisinin heyecanla beklediği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Farklı şehirlerdeki üniversitelere yerleşen ve barınma ihtiyacı duyan öğrenciler, başvurularının sonucunu öğrenmek için sisteme akın etti. Yerleştirilen öğrenciler taahhütnamelerini onaylayarak kesin kayıt sürecine girecekken, yedekte kalanlar ise ikinci yerleştirme tarihlerini beklemeye başladı. Bu süreçte öğrencilerin atması gereken adımlar ve yedek yerleştirme takvimi büyük önem taşıyor. Peki GSB KYK yurt sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte KYK 2. yurt başvuru tarihi...

Giriş Tarihi: 11.09.2025 10:28
Yeni akademik yılın başlamasına kısa bir süre kala, barınma sorununa çözüm arayan üniversite öğrencilerinin bekleyişi sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB Yurtları Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz!" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından e-Devlet sistemi, sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Yerleşemeyen öğrenciler için ise yedek yerleştirme süreci başlayacak.

KYK Yurt Sonuçları Nereden ve Nasıl Sorgulanır?

KYK yurt başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusunun hemen ardından erişime açıldı. Öğrenciler, başvurularını gerçekleştirdikleri e-Devlet kapısı üzerinden sonuçlarını kolayca sorgulayabiliyor. Sorgulama işlemi için izlenmesi gereken adımlar ise oldukça basit.

Öncelikle, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

Arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" yazılarak ilgili sayfaya ulaşılıyor.

Açılan ekranda, başvuru sonucu ve varsa yerleşilen yurt bilgileri görüntüleniyor.

Yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, belirtilen tarihe kadar (bu yıl 13 Eylül saat 23.00'e kadar) taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor. Aksi takdirde yerleşme haklarını kaybedecekler.

KYK Yurt İkinci Yerleştirme Süreci ve Yedekler

KYK yurt başvurularında ilk aşamada yerleşemeyen öğrenciler için yedek yerleştirme süreci başlayacak. Kesin kayıt sürecinde taahhütnamesini onaylamayan veya kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, yedek listelerden yeni yerleştirmeler yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, yedek yerleştirme sürecinin Eylül ayının sonunda başlaması bekleniyor. Yedek listeler, yurtlarda boş kontenjan kalmadığına kadar güncellenerek devam edecek.

KYK YURT BAŞVURUSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • İlk kez üniversiteye yerleşen öğrenciler

  • Ara sınıfta olup ilk defa KYK yurduna kayıt olmak isteyenler

  • Lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencileri

  • Değişim programları (Erasmus, Farabi vb.) ile gelen öğrenciler

KYK BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınır.

  • Yanlış bilgi verenlerin başvurusu iptal edilir.

  • Başvurunun sonucu, yine e-Devlet üzerinden ilan edilir.

  • Yurt başvurusunda asil ve yedek liste açıklanır