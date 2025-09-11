MEB ORTAK YAZILI SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI! 1. Dönem 1. Yazılı sınavlar ne zaman? İşte 7, 8, 9, 10. sınıfların yazılı sınav günleri

MEB yeni eğitim öğretim yılı için ortak sınav takvimi duyurdu. 7, 8, 9 ve 10. sınıflarda yapılacak ortak yazılı sınavlar, belirlenen tarihlerde tüm ülkede eş zamanlı olarak uygulanacak. İşte 2025-2026 ortak yazılı sınav takvimi.
📌MEB ORTAK YAZILI SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ortak yazılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 1'inci dönem 1'inci yazılı sınavlar Kasım 2025'te yapılacak.
◼7'nci sınıf Türkçe dersi sınavı 4 Kasım Salı
◼8'inci sınıf Türkçe dersi 5 Kasım Çarşamba
◼9'uncu sınıf Matematik dersi 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.
📌MEB 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAV TARİHLERİ
◼2'nci dönem 1'inci yazılı sınavlar Nisan 2026'da uygulanacak.
◼6'ncı sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı,
◼6'ncı ve 8'inci sınıf Matematik dersleri 8 Nisan Çarşamba,
◼10'uncu sınıf Matematik dersi 9 Nisan Perşembe
◼10'uncu sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 10 Nisan Cuma günü yapılacak.
📌2026 MEB 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAV TARİHLERİ
◼2'nci dönem 2'nci yazılı sınavları ise Haziran 2026'da gerçekleştirilecek.
◼7'nci sınıf Matematik dersi 2 Haziran Salı,
◼9'uncu sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.
Ortak yazılı sınavlarda kullanılacak açık uçlu sorular, öğrencilerin konuları ne ölçüde kavradığını ortaya koyarken, öğretmenlere geri bildirim ve sınıf içi öğrenme süreçlerini değerlendirme imkanı sağlayacak. Ayrıca, ülke genelindeki sınav sonuçları, öğrencilerin akademik başarı seviyelerinin detaylı şekilde analiz edilmesine olanak tanıyacak.