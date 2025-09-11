MEB ORTAK YAZILI SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI! 1. Dönem 1. Yazılı sınavlar ne zaman? İşte 7, 8, 9, 10. sınıfların yazılı sınav günleri

MEB yeni eğitim öğretim yılı için ortak sınav takvimi duyurdu. 7, 8, 9 ve 10. sınıflarda yapılacak ortak yazılı sınavlar, belirlenen tarihlerde tüm ülkede eş zamanlı olarak uygulanacak. İşte 2025-2026 ortak yazılı sınav takvimi.