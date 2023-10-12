MEB açıkladı! İşte yazılı ve uygulamalı sınavların detayları... Mazeret sınavı ve Türkçe ile yabancı dil dersleri için flaş karar!

Milli Eğitim Bakanlığı ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nin 9 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında uygulanacak sınav lara ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi" yürürlüğe girdi.

Buna göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek yazılı sınavlarda yanlış cevap sayısı, doğru cevap sayısını etkilemeyecek.

YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Ortak yazılı sınavlarda soruların nasıl olacağı, sınavların nasıl uygulanacağı ve değerlendirileceği yönergede açıklandı.

Sonuçlar, ilgili dersin öğretmeni tarafından e-Okul'daki öğretmen not çizelgesi bölümüne girilecek. Sınavların şube ve sınıf bazında analizleri yapılarak konu ve kazanım eksikliği görülen öğrenciler için, eğitim kurumu sınıf veya alan zümreleri tarafından iyileştirici önlemler alınacak. Bu kapsamdaki uygulamalar ders defterinin açıklamalar bölümüne işlenecek.

Ortak yazılı sınavlar, uygulandığı dersin yazılı sınavı olarak değerlendirilecek ve o döneme ait ders puanının hesaplanmasında kullanılacak.

TÜRKÇE VE YABANCI DİL DERSLERİNİN PUAN HESAPLAMASI BELLİ OLDU

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinde, "dinleme, konuşma, okuma ve yazma" becerileri iki aşamada ölçülecek.

Türkçe ve yabancı dil derslerinin sınav puanı, yazılı sınavın yüzde 50'si, dinleme sınavının yüzde 25'i ve konuşma sınavının yüzde 25'i alınarak hesaplanacak.