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KPSS'de kalem, silgi, su verilecek mi? İşte sınava sokulması yasak olanlar: Piercing, kemer, küpe, saat, para...

KPSS'ye girecek milyonlarca aday, sınav öncesi hazırlıklarını eksiksiz bir şekilde tamamlamak için araştırmalarına devam ediyor. Sınava girerken yanlarına ne almaları gerektiğini merak eden adaylar, KPSS'de kalem ve silgi verilip verilmeyeceğini de sorguluyor. Peki, KPSS'ye girerken nelere dikkat edilmeli? Eşyalarını emanetçiye bırakmak isteyen adaylar için emanetçiler açık olacak mı? İşte, 2024 KPSS'ye girecek adayların bilmesi gereken tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 09:15 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 09:15
KPSS’de kalem, silgi, su verilecek mi? İşte sınava sokulması yasak olanlar: Piercing, kemer, küpe, saat, para...

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KPSS'ye girerken alınması gerekenler ve eşyalarını emanetçiye bırakmak isteyen adaylar, konuya ilişkin detayları araştırmaya devam ediyor. KPSS 2024'te kalem ve silgi verilip verilmeyeceği, sınava girerken alınması gereken belgeler ve adayların sınav hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde. İşte, 2024 KPSS'ye girecek adayların bilmesi gereken tüm detaylar...

KPSS İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek olan adayların yanında bulundurması gereken belgeler şunlardır:

📍Sınava giriş belgesi

📍Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

2024 KPSS'de Emanetçiler Açık Olacak mı?

KPSS'de sınav merkezlerinde emanetçiler açık olmayacak. Ancak sınav salonlarının dışında özel emanetçiler açık olabilir. Bu emanetçilere güvenip güvenmeme konusu adayların kafasında soru işaretleri oluştursa da, ÖSYM'nin bilgilerine göre sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacak. Bu nedenle, adayların kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemesi önemlidir.

KPSS'de Kalem ve Silgi Verilecek mi?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavına girecek adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Adayların, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemesi gerekmektedir.

Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve Eşyalar Nelerdir?

Adayların sınav binalarına getirmesi yasak olan araç gereç ve eşyalar şunlardır:

❌Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazlar ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşyalar (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlar

❌Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar

❌Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatlar

❌Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kağıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar

❌Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleri

❌İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlar

❌Bu kurallara dikkat ederek sınav gününde herhangi bir sorun yaşamamak için adayların, sınav kılavuzunu dikkatlice okumaları ve yasaklı eşyaları getirmemeleri önemlidir.

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