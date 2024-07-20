KPSS’de kalem, silgi, su verilecek mi? İşte sınava sokulması yasak olanlar: Piercing, kemer, küpe, saat, para...

KPSS'de Kalem ve Silgi Verilecek mi?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavına girecek adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Adayların, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemesi gerekmektedir.
Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve Eşyalar Nelerdir?
Adayların sınav binalarına getirmesi yasak olan araç gereç ve eşyalar şunlardır:
❌Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazlar ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşyalar (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlar
❌Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar
❌Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatlar
❌Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kağıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar
❌Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleri
❌İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlar
❌Bu kurallara dikkat ederek sınav gününde herhangi bir sorun yaşamamak için adayların, sınav kılavuzunu dikkatlice okumaları ve yasaklı eşyaları getirmemeleri önemlidir.