KPSS’de kalem, silgi, su verilecek mi? İşte sınava sokulması yasak olanlar: Piercing, kemer, küpe, saat, para...

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavına girecek adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Adayların, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemesi gerekmektedir.

❌Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazlar ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşyalar (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlar

❌Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar

❌Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatlar