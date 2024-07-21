SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

KPSS alan bilgisi kaç soru, kaç dk sürüyor? 2024 KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 3. oturum...

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) oturumları büyük bir katılım ile devam ediyor. 14 Temmuz'da yapılan KPSS Lisans sınavına 1 milyon 470 bin 487 aday başvuruda bulundu. Şimdi ise adaylar, KPSS Alan Bilgisi sınavlarına odaklanmış durumda. İşte, 2024 KPSS Alan Bilgisi sınavı hakkında merak edilen tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 08:39 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 08:39
KPSS alan bilgisi kaç soru, kaç dk sürüyor? 2024 KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 3. oturum...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024 yılı KPSS Alan Bilgisi sınavları, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından açıklanan takvime göre yapılacak. Bu sınavlar, adayların mezun oldukları alanlara göre farklı günlerde ve oturumlarda gerçekleştirilecek. İşte, sınav takvimi ve oturum detayları hakkında bilmeniz gerekenler...

2024 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?

171 bin 655 adayın katılım sağlayacağı KPSS alan bilgisi 1. gün sınavı 20 Temmuz'da, ikinci gün sınavı da 21 Temmuz'da uygulanacak.

🔴 KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 10.15'te (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)


🔵 KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 14.45'te (Hukuk, İktisat, Maliye)



KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum 21 Temmuz Pazar saat 10.15'te (İşletme, Muhasebe, İstatistik) uygulanacak.

KPSS ALAN BİLGSİ SINAVLARINA KİMLER KATILIR?

KPSS Alan Bilgisi sınavlarında, adayların mezun oldukları alana ait konular yer alır. Söz konusu konular adayların mezun oldukları lisans veya lisansüstü programın içeriğine göre belirleniyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), Alan Bilgisi sınavları ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos günü erişime açılacak.

KPSS Lise başvuru ücreti ne kadar? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? LİSE KPSS BAŞVURU EKRANI osym.gov.trKPSS Lise başvuru ücreti ne kadar? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? LİSE KPSS BAŞVURU EKRANI osym.gov.tr
KPSS Lise başvuru ücreti ne kadar? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? LİSE KPSS BAŞVURU EKRANI osym.gov.tr

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Microsoft’un ’makro’ krizi sonrası yazılımda yerlileşme atağı! Trilyon dolarlık CrowdStrike enkazı | 8 ay önce Davos... Ne dediler ne oldu?
EMEKLİYE PROMOSYON ZAMMI | 18 bin TL’ye kadar çıkabiliyor! İşte ödeme aralıkları: 10 bin TL’nin altı maaş alanlar...
Terör devleti İsrail, önce Yemen’i sonra da Lübnan’ı vurdu | Husiler: Tel Aviv artık güvenli değil
CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin %446’lık fahiş su zammı isyan ettirdi: Gerçek yüzlerini gösterdiler
Youssef En-Nesyri neden Fenerbahçe’ye imza atmıyor? Cevabı belli oldu...
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünde Türk ordusundan gövde gösterisi
İŞKUR’DAN gençlere ayda 18.702 TL! İşbaşı eğitim programları ile hem tecrübe hem harçlık fırsatı! Sağlık primleri de İŞKUR’dan
İngiltere endişeli | Tottenham Boys çetesi lideri İzzet Eren Moldova’da infaz edilmişti! Soğukkanlı tetikçi ilk kez görüldü
Beşiktaş’tan transferde 4’üncü yıldız: Ciro Immobile sonrası sıra onda! Trabzonspor ile kıran kırana yarış...
Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı kutlama törenlerinde önemli açıklamalar
İstanbul’da nem bunlattı: Vatandaşlar sahillere koştu
Başkan Erdoğan’ı duygulandıran hediye: Annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte...
Mutluyuz gururluyuz: Türksat 6A geçici yörüngesine ulaştı
Galatasaray’da bir transfer daha bitiyor! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’u kıskandıracak hamle geliyor...
Rumların zulmü bu belgelerde... Arşiv açıldı: Kıbrıs Barış Harekatı için devlet böyle alarma geçti
SON DAKİKA