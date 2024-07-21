KPSS alan bilgisi kaç soru, kaç dk sürüyor? 2024 KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 3. oturum...

2024 yılı KPSS Alan Bilgisi sınavları, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından açıklanan takvime göre yapılacak. Bu sınavlar, adayların mezun oldukları alanlara göre farklı günlerde ve oturumlarda gerçekleştirilecek. İşte, sınav takvimi ve oturum detayları hakkında bilmeniz gerekenler...