2024 KPSS Alan Bilgisi sınavı soruları ve cevapları full PDF! KPSS KİTAPÇIK: osym.gov.tr KPSS Alan Bilgisi A-B-C-D soru kitapçığı ve cevap anahtarı İNDİR!

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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olan sorular ve cevaplar, adaylar için sınav sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu kapsamda soru ve cevap anahtarı merak konusu oluyor.

1. Oturum: Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu yarın saat 10.15'te başlayacak. Bu oturumda adaylar, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarındaki soruları yanıtlayacaklar. Adaylara, her oturumda olduğu gibi 150 dakika süre verilecek.