2024 KPSS Alan Bilgisi sınavı soruları ve cevapları full PDF! KPSS KİTAPÇIK: osym.gov.tr KPSS Alan Bilgisi A-B-C-D soru kitapçığı ve cevap anahtarı İNDİR!

3. Oturum: İşletme, Muhasebe ve İstatistik
2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu ise 21 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Bu oturumda adaylar, işletme, muhasebe ve istatistik alanlarındaki soruları yanıtlayacaklar. Diğer oturumlardan farklı olarak, bu oturum 160 dakika sürecek. Engelli adaylar için ise 30 dakika ek süre tanınacak.
Sınav günlerinde kimlik kartını kaybeden veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak. Bu sayede adaylar, sınav günü kimlik kartlarını yenileyerek sınava katılabilecekler.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenebilecekler.
SINAV SÜRELERİ VE SORU SAYILARI
KPSS Alan Bilgisi sınavlarında her test için adaylara çoktan seçmeli 40 soru sorulacak. İstatistik testi için 60 dakika, diğer testler için ise 50'şer dakika süre verilecek.