AÖL 3. Dönem sınavı Cevap Anahtarı 2024 | Açık Lise 3. Dönem sınav soru ve cevapları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3 Dönem sınavına giren adaylar arama motorlarında soru ve cevaplara ilişkin detayları merak ediyorlar. 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde sınava giren binlerce aday, AÖL sınav soruları ve sonuçlarına dair detayları araştırıyor. İşte, AÖL sınav soruları, cevapları ve sonuçları hakkında bilmeniz gereken tüm ayrıntılar...
Sınavlar Ne Zaman ve Saat Kaçta?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 3. dönem yazılı sınavlarının 20-21 Temmuz tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirileceğini duyurdu. İşte sınav takvimi:
✏1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi, saat 10.00
✏2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi, saat 14.00
✏3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar, saat 10.00
AÖL 3. Dönem Sınav Heyecanı Sürüyor! Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte, gözler sınav soruları ve cevap anahtarlarının yayınlanacağı tarihe ve öğrencilerin merakla beklediği sonuçlara çevrildi.