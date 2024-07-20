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AÖL 3. Dönem sınavı Cevap Anahtarı 2024 | Açık Lise 3. Dönem sınav soru ve cevapları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Kurumları, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem yazılı sınavlarına dair ayrıntıları açıkladı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının oturum tarihleri ve saatleri netleşti. Peki, AÖL 3. dönem sınav oturumları ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte, merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 11:41 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 11:45
AÖL 3. Dönem sınavı Cevap Anahtarı 2024 | Açık Lise 3. Dönem sınav soru ve cevapları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3 Dönem sınavına giren adaylar arama motorlarında soru ve cevaplara ilişkin detayları merak ediyorlar. 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde sınava giren binlerce aday, AÖL sınav soruları ve sonuçlarına dair detayları araştırıyor. İşte, AÖL sınav soruları, cevapları ve sonuçları hakkında bilmeniz gereken tüm ayrıntılar...

Sınavlar Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 3. dönem yazılı sınavlarının 20-21 Temmuz tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirileceğini duyurdu. İşte sınav takvimi:

1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi, saat 10.00

2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi, saat 14.00

3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar, saat 10.00

AÖL 3. Dönem Sınav Heyecanı Sürüyor! Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte, gözler sınav soruları ve cevap anahtarlarının yayınlanacağı tarihe ve öğrencilerin merakla beklediği sonuçlara çevrildi.

Sınav Soruları ve Cevap Anahtarları Yayınlandı mı?

AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevapları, sınavların tamamlanmasının ardından kısa bir süre içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesi (https://www.meb.gov.tr/) üzerinden yayınlanacak. Adaylar, sınav sorularını ve cevap anahtarlarını inceleyerek sınav performansları hakkında fikir edinebilecekler.

AÖL 3. Dönem Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2024 yılı 3. dönem AÖL sınav sonuçlarının Ağustos ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Ancak kesin tarih henüz MEB tarafından resmi olarak duyurulmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, MEB'in resmi internet sitesi üzerinden sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecekler.

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