KPSS sonuç ekranı 2025: ÖSYM KPSS sonuçları açıklandı mı?

KPSS 2025 sonuçları için geri sayım başladı! ÖSYM takvimine göre Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav sonuçları birkaç hafta içinde ilan edilecek. Peki ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte A Grubu KPSS Alan Bilgisi sonuç sorgulama ekranı ve ÖSYM takvimine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi :20 Eylül 2025 , 18:18 Güncelleme Tarihi :20 Eylül 2025 , 18:24
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025 adayları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınavın sonuçları, ÖSYM tarafından açıklanan 2025 takvimine göre duyurulacak.

KPSS 2025 Sınavları Tamamlandı

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile Alan Bilgisi sınavları, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden açıklayacak.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

KPSS Alan Bilgisi ve Genel Kültür-Genel Yetenek sınavlarının sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sorgulayabilecek.

Açıklanan sonuçlarla birlikte; adayların puan dağılımları ve tercih süreci için gerekli bilgiler de paylaşılacak.

ÖSYM KPSS SONUÇ EKRANI

KPSS A Grubu Sonuçlarının Geçerlilik Süresi Nedir?

KPSS A Grubu sınav sonuçları, ilan tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. 2027 yılında yapılacak KPSS A Grubu sınavının sonuçları açıklandığında, 2025 sınavının geçerliliği sona erecek.

SORU KİTAPÇIKLARI ERİŞİME AÇIK

Sınava katılan adaylar soru kitapçıklarının tamamına 14 Eylül 2025 saat 16.00'dan itibaren ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabiliyor.

Kitapçıkların erişime açık kalma süresi 24 Eylül 2025 saat 23.59'da sona erecek.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacak. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana; bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapılırken, ÖSYM'ce sınavda girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek; bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak; adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecekler. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirilecek.

Daha yüksek puanlı adaylar yerleştirildikten sonra, adayın birinci tercihine yerleşemeyen aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak; yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.

Tercih işlemlerinin ilk günü itibarıyla 65 yaşını doldurmuş olanlar (9 Temmuz 1960 ve öncesi tarihte doğanlar) bu yerleştirme için tercih yapamayacaklardır.

