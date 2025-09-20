KPSS sonuç ekranı 2025: ÖSYM KPSS sonuçları açıklandı mı?

Sınava katılan adaylar soru kitapçıklarının tamamına 14 Eylül 2025 saat 16.00'dan itibaren ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabiliyor.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapılırken, ÖSYM'ce sınavda girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek; bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.

Kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacak. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana; bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak; adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecekler. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirilecek.

Daha yüksek puanlı adaylar yerleştirildikten sonra, adayın birinci tercihine yerleşemeyen aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak; yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.

Tercih işlemlerinin ilk günü itibarıyla 65 yaşını doldurmuş olanlar (9 Temmuz 1960 ve öncesi tarihte doğanlar) bu yerleştirme için tercih yapamayacaklardır.