SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Bu hafta sonu hangi sınavlar var, saat kaçta? 20-21 Eylül 2025 ÖSYM sınav takvimi

Hafta sonu hangi sınavların olduğu merak edilirken, “Adaylar 19-20 Eylül ne sınavı var?” sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM’nin sınav takvimi ve AUZEF sınav tarihleri merak ediliyor. Peki bu hafta sonu ne sınavı var? İşte merak edilenler…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Eylül 2025 , 16:52
Bu hafta sonu hangi sınavlar var, saat kaçta? 20-21 Eylül 2025 ÖSYM sınav takvimi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

20-21 Eylül 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde düzenlenecek sınavlar arasında ÖSYM'nin takvimi ve açık öğretim sınav saatleri merak ediliyor. Peki bu hafta sonu hangi sınavlar var?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

BU HAFTA SONU HANGİ SINAV VAR?

Bu hafta sonu İstanbul Üniversitesi AUZEF kapsamında Mezuniyete 3 Ders Sınavı yapılacak. Sınav, 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ve mezuniyet için son aşama niteliğinde olacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

21 Eylül'deki "Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı (Ek)" için sınav giriş belgeleri yayımlandı. Sınava katılacak öğrenciler, belgelerine AUZEF sınav sistemi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilirler.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Bu hafta sonu ÖSYM tarafından herhangi bir sınav yapılmayacak. Adaylar, planladıkları sınavlar için bir sonraki tarihlere göre hazırlıklarını sürdürebilecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan kooperatiflere 3 milyarlık krediyi açıkladı CHP’ye sert tepki gösterdi: Ülkemize zarar vermeyecekler
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’e ulaştı... 21 Eylül’ü işaret etti
Trendyol
Başkan Erdoğan 15’inci kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek
Başkan Erdoğan TEKNOFEST 2025’e katılacak: Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST’i ziyaret etmeye davet ediyorum
Peynirde nişaşta, balda hile, sucukta kalp ve dil... Dondurulmuş pizzadan ne çıktı? Taklit ve tağşiş güncel liste
Aşk ve Gözyaşı
The Economist İsrail ABD’yi kaybediyor dedi! İngiliz’den Tel Aviv’e endişelenin tavsiyesi
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor | Muğla’da 58 ev boşaltıldı
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Yunan Bakan’dan skandal Kudüs çıkışı: İsrail, Türkiye’ye karşı müttefikimiz
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti gözünün yaşına bakmıyor ihraç ediyor... CHP ise meydan meydan hırsız savunuyor
48 saatte 5 kıyafet! Kraliyet Ailesi’ne de karşı koydu: Melania Trump’ın kostümlerinin şifresi…
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB’den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan’ın şirketine aktarmış
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi
Gazze’de ateşkesi veto eden ABD’nin BM Temsilcisi Morgan Ortagus vicdan duvarına çarptı
Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay! Üfürükçünün insanları tedavi yalanıyla mezara soktuğu ortaya çıktı! Mezarlar yayında görüntülendi
Sergen Yalçın’dan orta saha kararı! Göztepe maçında forma o yıldızların
Aşk ve Gözyaşı için beklenen gün geldi! ATV ekranlarında bambaşka bir hikaye: Küllenmiş bir aşkın yeniden doğuşu...
Maşallah demeden geçmeyin! Aşk ve Gözyaşı’nın Selim’i Barış Arduç’un kızı ilgi odağı oldu: Gupse Özay’a benzetildi