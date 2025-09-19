Bu hafta sonu hangi sınavlar var, saat kaçta? 20-21 Eylül 2025 ÖSYM sınav takvimi

20-21 Eylül 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde düzenlenecek sınavlar arasında ÖSYM'nin takvimi ve açık öğretim sınav saatleri merak ediliyor. Peki bu hafta sonu hangi sınavlar var?
20-21 Eylül 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde düzenlenecek sınavlar arasında ÖSYM'nin takvimi ve açık öğretim sınav saatleri merak ediliyor. Peki bu hafta sonu hangi sınavlar var?
BU HAFTA SONU HANGİ SINAV VAR?
Bu hafta sonu İstanbul Üniversitesi AUZEF kapsamında Mezuniyete 3 Ders Sınavı yapılacak. Sınav, 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ve mezuniyet için son aşama niteliğinde olacak.
21 Eylül'deki "Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı (Ek)" için sınav giriş belgeleri yayımlandı. Sınava katılacak öğrenciler, belgelerine AUZEF sınav sistemi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilirler.
Bu hafta sonu ÖSYM tarafından herhangi bir sınav yapılmayacak. Adaylar, planladıkları sınavlar için bir sonraki tarihlere göre hazırlıklarını sürdürebilecek.