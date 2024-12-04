KPSS lise tercih tarihleri ve kılavuzu 2024 | KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak?

2024 yılı KPSS ortaöğretim mezunları için tercih süreci merakla bekleniyor. Kamu kurumlarında memur olarak atanmayı hedefleyen binlerce aday, ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzuna odaklanmış durumda. Kamu kurumlarına yapılacak personel alımlarında KPSS puanlarına göre yerleştirme işlemleri yapılacak.

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KPSS Tercih Kılavuzu 2024 Ne Zaman Yayınlanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2024 tercih süreciyle ilgili en çok merak edilen konuların başında, tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı geliyor. ÖSYM tarafından henüz tercih kılavuzunun yayınlanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kılavuz yayınlandıktan sonra KPSS tercih işlemleri resmiyet kazanacak.