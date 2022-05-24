KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM - 2022 KPSS lisans başvuru ekranı! KPSS başvuru ücreti 2022 ne kadar, hangi bankalara yatacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 24 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında başvuruları alınacak olan KPSS önlisans tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandığında haberimizde yer alacaktır. İşte detaylar...
KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS başvurusu yapmak isteyen adaylarbaşvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından tamamlayabilecek.
2022 KPSS NE ZAMAN?
KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve 31 Temmuz'da düzenlenecek.
Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.