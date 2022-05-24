KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM - 2022 KPSS lisans başvuru ekranı! KPSS başvuru ücreti 2022 ne kadar, hangi bankalara yatacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 24 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında başvuruları alınacak olan KPSS önlisans tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandığında haberimizde yer alacaktır. İşte detaylar...