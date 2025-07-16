MasterChef ana kadroya giren yarışmacılar 2025 | MasterChef Türkiye ana kadroya 5. kim girdi?

MasterChef Türkiye 2025 sezonu, eleme turlarının ardından ana kadro mücadelesi başladı. Şeflerin beğenisini kazanmak ve önlüğü giyerek ana kadroya adını yazdırmak isteyen yarışmacılar, tezgah başında hünerlerini sergilemeye devam ediyor. İlk gruptan sadece beş kişinin geçebileceği bu zorlu etapta, ana kadroya giren beşinci isim de nihayet belli oldu. Peki MasterChef Türkiye ana kadroya 5. kim girdi?
(Kaynak: Sosyal Medya)
MASTERCHEF TÜRKİYE 2025 ANA KADROSU BELLİ OLUYOR
Yoğun rekabete sahne olan MasterChef Türkiye 2025'te ana kadroya giren isimler tek tek belli olmaya başladı. Şeflerin titizlikle değerlendirdiği etaplarda, lezzet ve yaratıcılığıyla öne çıkan yarışmacılar önlüğü kapmayı başarıyor. İşte şimdiye kadar ana kadroya adını yazdıran 5 isim:
1. Yarışmacı: Furkan
İlk önlüğü kazanan Furkan, hem tabağı hem de mutfaktaki özgüveniyle dikkat çekti.
2. Yarışmacı: Eylül
İkinci önlüğün sahibi Eylül oldu. Lezzet dengesi ve sunumuyla şeflerden tam not aldı.
3. Yarışmacı: Çağatay
Üçüncü sırada ana kadroya katılan Çağatay, kendine has tarzıyla öne çıktı.
(Kaynak: Sosyal Medya)
4. Yarışmacı: Onur
Dördüncü olarak önlüğü giyen Onur, başarılı tabağıyla şeflerin beğenisini kazandı.
5. Yarışmacı: Hilal
Gecenin sonunda ana kadroya katılan beşinci isim Hilal oldu. İddialı sunumu ve lezzetiyle fark yarattı.