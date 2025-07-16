MasterChef ana kadroya giren yarışmacılar 2025 | MasterChef Türkiye ana kadroya 5. kim girdi?

MasterChef Türkiye 2025 sezonu, eleme turlarının ardından ana kadro mücadelesi başladı. Şeflerin beğenisini kazanmak ve önlüğü giyerek ana kadroya adını yazdırmak isteyen yarışmacılar, tezgah başında hünerlerini sergilemeye devam ediyor. İlk gruptan sadece beş kişinin geçebileceği bu zorlu etapta, ana kadroya giren beşinci isim de nihayet belli oldu. Peki MasterChef Türkiye ana kadroya 5. kim girdi?